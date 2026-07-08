Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Liderem wyborczego sondażu pozostaje rządząca Koalicja Obywatelska, na którą głos deklaruje 29,1 proc. biorących udział w badaniu, co jest spadkiem w porównaniu z badaniem z maja (wtedy wynosiło ono 30,9 proc.). Taki rozkład głosów na KO dałby tej partii 168 mandatów w Sejmie.

Wyniki nowego sondażu: rośnie poparcie dla prawicy, KO liderem

Na drugim miejscu pozostaje największe opozycyjne ugrupowanie - Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos chce oddać 23,2 proc. respondentów, co również jest słabszym wynikiem niż przed dwoma miesiącami, gdy poparcie dla PiS wyniosło 25,4 proc. "Rz" podaje, że najnowszy wynik pozwoliłby PiS-owi wprowadzić do Sejmu 136 posłów.

Kolejne dwa miejsca zajmują inne prawicowe partie mające swoich przedstawicieli w Sejmie. Na Konfederację chce głosować 13,3 proc. (poprzednio 12,5 proc.), co miałoby przełożenie na 72 mandaty. Znaczny wzrost poparcia zanotowała także Konfederacja Korony Polskiej - 11 proc. poparcia (o 2,2 pkt. proc. więcej niż w maju). Z takim wynikiem KPP Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na 54 posłów.

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Na swoją reprezentację w Sejmie mogłaby także wg. badania liczyć wchodząca w skład koalicji rządowej Nowa Lewica. Chce na nią głosować 8,4 proc - dzięki temu partia mogłaby wprowadzić do Sejmu 30 przedstawicieli. Swojej reprezentacji nie miałyby trzy inne grupy należące do rządu - Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) uzyskało wynik 3,9 proc. (bez zmian), Polska 2050 (1 proc.) i Centrum (0,2 proc.).

Obecna w parlamencie Partia Razem ma obecnie 2,3 proc. poparcia (o 0,5 pkt. proc. mniej niż poprzednio). 7,6 proc. pytanych nie wie, na kogo chciałoby zagłosować w wyborach parlamentarnych. Udział w wyborach zadeklarowało 60,4 proc. ankietowanych (41,7 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", 18,7 proc. "raczej tak"), 36,8 proc. badanych nie wybiera się do lokali wyborczych. 2,8 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 2-3 lipca metodą CATI na próbie 1073 osób.