CKE ma także przedstawić w środę wstępne zbiorcze dane dotyczące tegorocznych matur, w tym informacje o zdawalności egzaminu i wynikach osiągniętych przez absolwentów w całym kraju.

Matura 2026. Gdzie sprawdzić wyniki?

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej indywidualne wyniki zostaną udostępnione o godz. 8.30 w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU). Każdy maturzysta będzie mógł sprawdzić liczbę punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów po zalogowaniu się do systemu.

Jeszcze tego samego dnia absolwenci odbiorą w swoich szkołach świadectwa dojrzałości.

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Jakie egzaminy trzeba było zdać na maturze?

Maturzyści obowiązkowo przystępowali do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zdawali również dwa egzaminy ustne - z języka polskiego oraz języka obcego. Uczniowie szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych dodatkowo przystępowali do egzaminów z języka ojczystego.

Każdy zdający miał także obowiązek przystąpić do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Chętni mogli wybrać maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych.

Warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości było zdobycie co najmniej 30 proc. punktów z każdego egzaminu obowiązkowego na poziomie podstawowym. W przypadku egzaminów rozszerzonych nie obowiązuje próg zaliczeniowy - ich wyniki są przede wszystkim brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia.