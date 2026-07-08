Wyniki matur 2026 już dziś. CKE opublikuje rezultaty egzaminów

Polska Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl / PAP

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dziś wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Od godz. 8.30 absolwenci szkół średnich będą mogli sprawdzić swoje indywidualne rezultaty w systemie ZIU. Tego samego dnia odbiorą również świadectwa dojrzałości.

Na stole leżą stosy papierów i dokumentów, w tym arkusze egzaminacyjne z napisami "JĘZYK POLSKI" i "JĘZYK OB】. Na jednym ze stosów widoczne są okulary i niewielki przedmiot przypominający zabawkę.
Polsat News
Wyniki matur zostaną udostępnione w środę przez CKE

CKE ma także przedstawić w środę wstępne zbiorcze dane dotyczące tegorocznych matur, w tym informacje o zdawalności egzaminu i wynikach osiągniętych przez absolwentów w całym kraju.

Matura 2026. Gdzie sprawdzić wyniki?

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej indywidualne wyniki zostaną udostępnione o godz. 8.30 w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU). Każdy maturzysta będzie mógł sprawdzić liczbę punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów po zalogowaniu się do systemu.

 

Jeszcze tego samego dnia absolwenci odbiorą w swoich szkołach świadectwa dojrzałości.

 

ZOBACZ: Ewakuacja harcerzy i budowa umocnień. Krynica Morska przygotowuje się na uderzenie żywiołu

Jakie egzaminy trzeba było zdać na maturze?

Maturzyści obowiązkowo przystępowali do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zdawali również dwa egzaminy ustne - z języka polskiego oraz języka obcego. Uczniowie szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych dodatkowo przystępowali do egzaminów z języka ojczystego.

 

Każdy zdający miał także obowiązek przystąpić do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Chętni mogli wybrać maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych.

 

Warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości było zdobycie co najmniej 30 proc. punktów z każdego egzaminu obowiązkowego na poziomie podstawowym. W przypadku egzaminów rozszerzonych nie obowiązuje próg zaliczeniowy - ich wyniki są przede wszystkim brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia.

WIDEO: "Intelektualna prowokacja" ministerstwa. Zamieszanie wokół przysłów o wilkach
Czytaj więcej
ABSOLWENCICKEEGZAMINMATURANAUCZANIEPOLSKAPRZEDMIOTYŚWIADECTWOWYNIKI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 