"Patrząc z perspektywy czasu, jak ocenia Pani/Pan skalę pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę Ukrainie?" - zapytano respondentów w nowym badaniu SW Research. 44,8 proc. z nich wskazało, że wsparcie udzielone Kijowowi było zbyt duże.

Kolejne 38,2 proc. badanych stwierdziło, że skala pomocy była odpowiednia. Jedynie 6,8 proc. ankietowanych uważa natomiast, że nasz kraj przekazał Ukrainie zbyt małe wsparcie wojskowe.

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Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 10,2 proc. badanych.

Spór na linii Warszawa-Kijów. Kontrowersyjna decyzja Zełenskiego

Ankieta została przeprowadzona na tle napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Wołodymyr Zełenski zadecydował jakiś czas temu o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

Krok ten spotkał się ze zdecydowaną reakcją Polski. Prezydent Karol Nawrocki postanowił odebrać swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Niedługo później Zełenski odesłał odznaczenie do Warszawy.

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To z kolei wywołało kolejną falę wydarzeń. Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. O oddaniu polskich odznaczeń państwowych zdecydowali również inni przedstawiciele ukraińskiej sceny politycznej: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 8 lipca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.