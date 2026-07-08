Zabiegał o to Zełenski. Trump dał zielone światło Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump ocenił w środę podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Rosja jest pod presją, a warunki stawiane przez Władimira Putina do zakończenia wojny zmieniają się na korzyść Ukrainy.

Pytany przez dziennikarzy, jakie warunki stawia Putin, by zgodzić się na zakończenie wojny, Trump powiedział, że "myśli, że one się zmieniają". - Myślę, że pewnie robią się trochę lepsze w kierunku rzeczy, które ty byś chciał - powiedział, zwracając się do Zełenskiego.

Trump zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Pytany o to, czy przyjedzie do Ukrainy, odpowiedział twierdząco, ale dodał, że wolałby, by najpierw skończyła się wojna. Powiedział też, że pracuje nad gwarancjami bezpieczeństwa, by zapewnić, że Rosja nie zaatakuje ponownie. Zaznaczył jednak, że Rosja bardzo szanuje Amerykę i nie będzie łamać postanowień ewentualnego porozumienia.

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- Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego.

- W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: "Zróbcie je sami" - dodał.

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Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji są "eskalacją", która jednak może pomóc w zakończeniu wojny. Podczas spotkania z Zełenskim nawiązał ponadto do Polski i Karola Nawrockiego.

- Wielu Ukraińców mieszka w Polsce, która jest wspaniałym krajem ze świetnym prezydentem. Poparłem go w kampanii. Wykonuje świetną robotę - dodał prezydent USA.

Ponadto w Ankarze Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją ws. utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3. Chodzi o serwis podstawowych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.

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Wcześniej, na marginesie szczytu NATO w Ankarze wiceminister obrony USA Michael Duffy powiedział, że Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji zaawansowanych pocisków PAC-3 Patriot firmy Lockheed Martin poza granicami kraju. Z kolei portal Politico wskazywał, że do podpisania porozumienia w tej sprawie dojdzie we wtorek, podczas NATO Defence Industry Forum.

Szybkie zwiększenie zdolności produkcyjnych pocisków do Patriotów stało się palącą kwestią w obliczu nieustannych rosyjskich nalotów na Ukrainę, a także konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie broniące się przed irańskimi nalotami państwa regionu i USA zużyły dużą liczbę tych pocisków.

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Obecnie pociski PAC-3 powstają jedynie w USA, a wydajność produkujących je zakładów to kilkaset sztuk rocznie; taki wolumen to dużo za mało, by móc w szybkim tempie odbudować zapasy pocisków w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz dalej wspierać obronę powietrzną Ukrainy.

Na początku roku prezes Lockheed Martin zapowiedział, że produkcja pocisków PAC-3 ma wzrosnąć do 2000 rocznie w ciągu siedmiu lat, a obecnie osiąga poziom ok. 600 sztuk rocznie. Europejscy sojusznicy USA, którzy sami wykorzystują systemy Patriot, w tym Niemcy i Polska, zabiegają o możliwość stworzenia fabryki pocisków w Europie, by móc sprawniej zaopatrywać systemy Patriot działające w regionie. Niemcy w 2022 roku nawiązały już współpracę z amerykańskim koncernem Raytheon, która umożliwia produkcję pocisków starszego typu PAC-2 na terenie Niemiec.