Czechy nie wezmą udziału w pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 140 miliardów euro, na który państwa NATO zgodziły się na szczycie w Ankarze - poinformował w środę po jego zakończeniu premier Czech Andrej Babisz.

W deklaracji końcowej ze szczytu NATO w Ankarze państwa Sojuszu potwierdziły, że w tym roku przekażą Ukrainie "70 miliardów euro w zakresie sprzętu wojskowego, pomocy i szkoleń". Potwierdzono przy tym, że w 2027 roku Kijowowi zostanie zapewniony "przynajmniej podobny poziom wsparcia".

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"W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Unii Europejskiej o zapewnieniu Ukrainie wieloletniego finansowania w ramach programu Pożyczek Wsparcia Ukrainy" - podkreślili w deklaracji sojusznicy.

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Środowa decyzja Babisza to nie pierwsza napięta sytuacja w relacjach czesko-ukraińskich. Jeszcze w czerwcu Jundrich Rajchl, przewodniczący klubu parlamentarnego rządzącej partii SPD, oświadczył, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu powinno zostać odebrane najwyższe czeskie odznaczenie państwowe - Order Białego Lwa.

Odznaczenie to zostało przyznane Zełenskiemu w 2022 roku przez ówczesnego prezydenta Milosa Zemana. Ukraiński przywódca został wtedy wyróżniony za "swoją odwagę i odwagę w odrzuceniu amerykańskiej oferty zapewnienia bezpieczeństwa i pozostania w wówczas ogarniętym wojną Kijowie".

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Rajchl, cytowany przez agencję CTK, zapowiedział, że zwróci się w sprawie odebrania Zełenskiemu tego orderu do prezydenta Petra Pavla. - Nie możemy milczeć, gdy nasze najwyższe odznaczenie państwowe sprawuje osoba, która nazywa jednostki wojskowe nazistowskimi potworami - argumentował.

Jednocześnie polityk odwołał się do decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego, który zadecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Krok ten nastąpił po tym, jak ukraiński przywódca postanowił o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".