Choć Stefano gra w koszykówkę, trenuje taekwondo i uwielbia grę w berka w czasie szkolnych przerw, jego zainteresowania wykraczają poza dziecięce schematy. W czerwcu w rozmowie ze stacją LN+ wyznał: "od dziecka myślałem o tym, żeby zbudować własny pojazd".

Przejawy geniuszu już od pierwszych miesięcy

Rodzice Stefano zauważyli pierwsze oznaki geniuszu, gdy jako siedmiomiesięczne dziecko zaczął płynnie mówić. Jako dwulatek potrafił już samodzielnie czytać. Jak podaje Motor Pasion, rok później zaczął bezbłędnie rozpoznawać z odległości 100 metrów rzadkie modele aut jak Talbot-Lago T26 czy Oldsmobile, a także opisywać techniczne parametry ich silników.

Obecnie z uwagi na jego ponadprzeciętną inteligencję, nauczyciele przygotowują dla niego specjalne zadania. Stefano chętnie sięga również po książki - według La Nacion przeczytał już blisko 1150 tytułów, w tym sagę o Harrym Potterze.

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Chłopiec błyskawicznie chłonie nową wiedzę, co potwierdzają jego osiągnięcia naukowe. W 2024 roku jako ośmiolatek ukończył kurs mechaniki samochodowej w Instytucie Módena, regionalnym oddziale Narodowego Uniwersytetu Technologicznego (UTN), gdzie wykłada jego mentor Roberto Ulibarri. Sam twierdzi, że potrafi złożyć silnik w zaledwie parę godzin.

Członek projektu motoryzacyjnego

Swoją pasję do motoryzacji Stefano rozwija jako członek zespołu pracującego przy projekcie Valtor. Pod okiem jego pomysłodawców, Sergio Ariasa i Pablo Kruszewskiego, dziewięciolatek uczestniczy w pracach nad argentyńskim sportowym supersamochodem, określanym jako hiperdeportivo.

Jednocześnie argentyński geniusz tworzy makietę własnego samochodu inspirowanego Volkswagenem Garbusem. Założenia konstrukcyjne obejmują nadwozie z włókna węglowego oraz silnik umieszczony z tyłu, aby zapewnić perfekcyjne rozłożenie masy pojazdu. Auto ma być gotowe do prezentacji w ciągu dziesięciu miesięcy.

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Jak przystało na miłośnika motoryzacji, Stefano ma swoje jasno sprecyzowane preferencje. - Bardzo lubię niemieckie marki. Ale jeśli miałbym wybrać między Fordem a Chevroletem, zostałbym przy Fordzie ze względu na niezawodność - powiedział w wywiadzie dla argentyńskiej stacji telewizyjnej LN+.

Młody inżynier zaprojektował również specjalny model roweru dla argentyńskiego kierowcy Formuły 1, Franco Colapinto.

Kolejny chłopiec w gronie małych geniuszy

Stefano Marconi Sgroi w 2025 roku został wyróżniony tytułem "Wybitnej Osobowości" miasta La Plata, stając się najmłodszą osobą z takim odznaczeniem. Dzięki swoim osiągnięciom dołącza do grona niezwykle uzdolnionych dzieci.

W Polsce również nie brakuje genialnych dzieci. Najbardziej znanym przykładem jest Kamil Wroński, który w wieku zaledwie dziewięciu lat został najmłodszym studentem Politechniki Lubelskiej. Chłopiec studiujący mechatronikę zyskał uznanie wykładowców dzięki swojej ciekawości i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy m.in. w obszarze wirtualnego modelowania 3D.

Osiągnięcia Stefano można śledzić na jego profilu na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 59 tys. osób.

Polsat News

red. / polsatnews.pl