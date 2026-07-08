Trump ogłasza ws. Iranu. "To koniec"

aktualizacja: Świat Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl / PAP

Donald Trump ogłosił, że memorandum zawarte z Iranem w celu zakończenia konfliktu jest już nieaktualne. Podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że nie zamierza kontynuować współpracy z Teheranem, a w ostrych słowach ocenił również irańskie władze.

Donald Trump wskazujący palcem, na tle flag USA i Iranu.
PAP/EPA/FILIP SINGER / POOL/Canva
Donald Trump

Prezydent USA został zapytany podczas pobytu w Ankarze, czy memorandum dotyczące porozumienia z Iranem należy uznać za zakończone.

 

- Dla mnie myślę, że to już koniec. Nie chcę się z nimi zajmować - odpowiedział Donald Trump.

 

Amerykański przywódca nie szczędził przy tym ostrych słów pod adresem władz w Teheranie.

 

- To łajdacy. To chorzy ludzie. Są prowadzeni przez chorych ludzi. Jeśli o mnie chodzi, to po prostu strata czasu, żeby się z nimi zajmować - powiedział.

USA przeprowadziły ataki na Iran

Wypowiedź Trumpa padła kilka godzin po nocnej operacji amerykańskich sił zbrojnych przeciwko Iranowi. Według serwisu Axios, powołującego się na źródła w administracji USA, prezydent zatwierdził plan uderzenia jeszcze podczas pobytu w Turcji.

 

Jak podano, celem operacji było ponad 80 obiektów. Amerykańskie wojsko zaatakowało m.in. systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli oraz przybrzeżne stacje radarowe. Uderzono również w ponad 60 jednostek należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znajdujących się w rejonie cieśniny Ormuz.

 

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Iran zapowiada odwet

Dowództwo Centralne USA przekazało, że operacja była odpowiedzią na niedawne ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

 

W odpowiedzi Teheran zapowiedział "miażdżący" odwet. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała następnie o atakach na amerykańskie obiekty wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Według władz Iranu celem było 85 strategicznych instalacji wojskowych, w tym baza V Floty USA w Bahrajnie oraz lotnisko wykorzystywane przez amerykańskie siły zbrojne w Kuwejcie.

 

W Kuwejcie wojsko poinformowało o odpieraniu ataku rakiet i dronów, natomiast w Bahrajnie ogłoszono alarm i odnotowano eksplozje.

 

Do kolejnej eskalacji doszło po decyzji amerykańskiego resortu finansów o cofnięciu licencji zawieszającej sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej.

 

Tymczasowe złagodzenie sankcji było jednym z elementów memorandum dotyczącego zakończenia konfliktu. Teheran uznał decyzję Waszyngtonu za złamanie wcześniejszych ustaleń.

 

 

 

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