- Dla mnie kwestie UPA są nienegocjowane - powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji w Ankarze po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. - Ale mimo tej kwestii, musimy brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w związku z inwazją Rosji - dodał, zaznaczając, że spotkanie z prezydentem Ukrainy trwało około godziny.

- Dobrze, że się spotkaliśmy. Z prezydentem Ukrainy dyskutowaliśmy o tym, jak współpraca polsko-ukraińska powinna wyglądać - zaznaczył Nawrocki.

Nawrocki przekazał także, że to Rosja jest długoterminowym zagrożeniem dla Polski. - Jest nim także dla Sojuszu - podkreślił.

- Wyjeżdżam z Ankary z głębokim przekonaniem, że Sojusz Północnoatlantycki jest najsilniejszy w swojej historii - zadeklarował Nawrocki. - Muszę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością, że polityka prezydenta USA Donalda Trumpa przynosi efekty - przekazał, tłumacząc że chodzi o wzrost nakładów na obronność.

- Jest mobilizacja naszych sojuszników - zaznaczył prezydent, dodając, że współpraca Europy z USA jest aktywna. - Polski nie trzeba było do tego zachęcać, czujemy odpowiedzialność za NATO - przekazał.

Wkrótce więcej informacji...

Szczyt NATO w Ankarze. Karol Nawrocki spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Spotkanie Nawrockiego i Zełenskiego było pierwszym bezpośrednim spotkaniem obu przywódców od czasu zaostrzenia sporu dotyczącego polityki historycznej. Obaj prezydenci podkreślają jednak, że mimo różnic Polska i Ukraina pozostają sąsiadami oraz partnerami, których łączy wspólne zagrożenie ze strony Rosji.

ZOBACZ: Echa decyzji Karola Nawrockiego. Światowe media o "ogromnym obciążeniu" i "obozie nacjonalistycznym"

Wcześniej w środę doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn zapowiadał, że obaj przywódcy "spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć".

Zełenski i Nawrocki mieli okazję rozmawiać krótko już we wtorek. Prezydent Polski informował, że wraz z Zełenskim dyskutowali "kurtuazyjnie". Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, jednak to nie wyklucza rozmów.