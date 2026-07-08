Rozmowy na szczycie NATO w Ankarze. Nawrocki spotkał się z Zełenskim

Świat

- Nie udało nam się rozwiązać kwestii historycznych - powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskiem podczas szczytu NATO w Ankarze. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie przywódców od czasu zaostrzenia sporu dotyczącego polityki historycznej. Podczas konferencji prasowej prezydent Polski podzielił się szczegółami rozmowy z ukraińskim przywódcą.

Nawrocki spotkał się z Zełenskim. Ujawnił szczegóły rozmowy
PAP/Marcin Obara

- Dla mnie kwestie UPA są nienegocjowane - powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji w Ankarze po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. - Ale mimo tej kwestii, musimy brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w związku z inwazją Rosji - dodał, zaznaczając, że spotkanie z prezydentem Ukrainy trwało około godziny.

 

- Dobrze, że się spotkaliśmy. Z prezydentem Ukrainy dyskutowaliśmy o tym, jak współpraca polsko-ukraińska powinna wyglądać - zaznaczył Nawrocki.

 

Nawrocki przekazał także, że to Rosja jest długoterminowym zagrożeniem dla Polski. - Jest nim także dla Sojuszu - podkreślił. 

 

- Wyjeżdżam z Ankary z głębokim przekonaniem, że Sojusz Północnoatlantycki jest najsilniejszy w swojej historii - zadeklarował Nawrocki. - Muszę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością, że polityka prezydenta USA Donalda Trumpa przynosi efekty - przekazał, tłumacząc że chodzi o wzrost nakładów na obronność. 

 

- Jest mobilizacja naszych sojuszników - zaznaczył prezydent, dodając, że współpraca Europy z USA jest aktywna. - Polski nie trzeba było do tego zachęcać, czujemy odpowiedzialność za NATO - przekazał.

 

Wkrótce więcej informacji...

Szczyt NATO w Ankarze. Karol Nawrocki spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Spotkanie Nawrockiego i Zełenskiego było pierwszym bezpośrednim spotkaniem obu przywódców od czasu zaostrzenia sporu dotyczącego polityki historycznej. Obaj prezydenci podkreślają jednak, że mimo różnic Polska i Ukraina pozostają sąsiadami oraz partnerami, których łączy wspólne zagrożenie ze strony Rosji.

 

ZOBACZ: Echa decyzji Karola Nawrockiego. Światowe media o "ogromnym obciążeniu" i "obozie nacjonalistycznym"

 

Wcześniej w środę doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn zapowiadał, że obaj przywódcy "spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć".

 

Zełenski i Nawrocki mieli okazję rozmawiać krótko już we wtorek. Prezydent Polski informował, że wraz z Zełenskim dyskutowali "kurtuazyjnie". Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, jednak to nie wyklucza rozmów.

WIDEO: "Oni nic nie wiedzą". Ziobro zabrał głos ws. unieważnienia mu dokumentów
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
NAWROCKIPARTNERZYPOLITYKA HISTORYCZNAPOLSKAROSJASĄSIEDZIŚWIATUKRAINAZEŁENSKI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 