We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), która obowiązywała od 12 października 2023 roku. Decyzja miała zostać podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną MKOl.

Uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach. MKOl zapewnił, że będzie nadal monitorował działania rosyjskiego komitetu.

"FIFA przeanalizuje tę decyzję". Reakcja na decyzję MKOl

Do sprawy odniosła się światowa organizacja piłkarska FIFA, która otrzymała stanowisko MKOl-u.

"FIFA została poinformowana o decyzji MKOl o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. FIFA przeanalizuje tę decyzję przed podjęciem dalszych kroków w porozumieniu z interesariuszami" - napisała federacja w odpowiedzi na pytanie Sky News.

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FIFA ogłosiła w zeszłym tygodniu swoje pierwsze mistrzostwa świata do lat 15, w których chłopcy i dziewczęta będą rywalizować w dniach 22-31 października w Azerbejdżanie. Organizacja ogłosiła wówczas, że zawody będą otwarte dla "wszystkich federacji członkowskich FIFA", co otworzyło drogę do udziału Rosji.

Rosyjski minister sportu Michaił Diegtiariow z zadowoleniem przyjął tę decyzję, określając ją w mediach społecznościowych mianem "ważnego kroku w kierunku powrotu rosyjskich drużyn do sportu międzynarodowego" i wyrażając nadzieję, że stanowi ona "pierwszy krok do pełnego powrotu" rosyjskich zespołów i reprezentacji do rywalizacji na arenie międzynarodowej.

MKOl "nie zmienił stanowiska". Ukraina protestuje

W lutym szef FIFA Gianni Infantino został zapytany - również przez Sky News - o to, czy chciałby przywrócenia rosyjskich reprezentacji do międzynarodowych zmagań. Odpowiedział wtedy, że "musi to nastąpić". - Ten zakaz nic nie dał. Po prostu wywołał więcej frustracji i nienawiści – odparł.

Rosja została wykluczona z rozgrywek FIFA po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Z tego powodu nie odbył się m.in. zaplanowany wcześniej półfinałowy baraż o awans do mistrzostw świata między Polską a Rosją. Nasza reprezentacja kadra uzyskała walkower i w finale zagrała ze Szwecją. Piłkarska reprezentacja Rosji nie bierze udziału zarówno w meczach mistrzostw świata, jak i Europy - rozgrywa jedynie mecze towarzyskie, ostatnio z Egiptem, Burkina Faso oraz Trynidadem i Tobago.

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W wydanym komunikacie MKOl ponownie potwierdził, że "nie zmienił swojego stanowiska w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nadal stanowczo ją potępia, tak jak wszystkie wojny, konflikty zbrojne i przemoc, które powodują ludzkie cierpienie, gdziekolwiek występują. MKOl solidaryzuje się ze wspólnotą olimpijską Ukrainy, którą światowy ruch olimpijski wspiera od początku wojny i będzie to nadal czynił. MKOl utworzył Fundusz Solidarności dla Ukrainy, aby sportowcy mieli wsparcie w pokonywaniu ogromnych wyzwań, z którymi wciąż się borykają".

Ukraina oficjalnie zaprotestowała przeciwko decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o znoszeniu ograniczeń nałożonych na rosyjski sport. Decyzję określono jako "bezpodstawną" i "przedwczesną", gdyż wojna wywołana inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku wciąż trwa. "Uważamy decyzję za przedwczesną, bezpodstawną i podjętą bez uwzględnienia obiektywnych okoliczności, które pozostają niezmienne. Rosja nadal kontynuuje zakrojoną na szeroką skalę agresję zbrojną przeciwko Ukrainie" – napisał w oświadczeniu Ukraiński Komitet Olimpijski.