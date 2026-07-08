W szpitalu w Lubartowie wykonano w kwietniu operację przewodniczącego rady powiatu Andrzeja Kardasza z PiS. Jak przekazała reporterka Polsat News Aleksandra Dunajska-Minkiewicz, nie było by nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że inni pacjenci na taki zabieg w lokalnym szpitalu liczyć nie mogą.

W odpowiedzi na pytanie reporterki o możliwość zapisania się na taką operację, powiatowy szpital w Lubartowie przekazał, że najbliższa placówka, gdzie taki zabieg jest dostępny, znajduje się w Lublinie.

Okazało się bowiem, że związku z trudną sytuacją finansową placówki działalność oddziału chirurgicznego została zawieszona na okres od marca do września. W szpitalu brakuje również lekarzy wykonujących operacje.

Lubartów. Radny PiS przeszedł operację w szpitalu. W placówce nie działał wtedy oddział chirurgii

Radny PiS zapytany o tę sprawę odparł, że "są to jego kłopoty zdrowotne". - Nie będę na ten temat opowiadał, bo to są moje prywatne sprawy - wyjaśnił.

- Podejrzewam, że jacyś chirurdzy są w tym szpitalu, ale na jakie zabiegi przyjeżdżają, to nie wiem - dodał Kardasz.

Z kolei rzeczniczka lubelskiego NFZ przekazała, ze fundusz nie rozlicza świadczeń udzielanych wówczas w placówce.

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Operacja radnego PiS. Szpital w Lubartowie wydał oświadczenie

Dyrekcja szpitala w Lubartowie - w odpowiedzi na pytanie reporterki - zaznaczyła, że nie może udzielać informacji na temat świadczeń dotyczących poszczególnego pacjenta. Dodano jednak, że w nagłej sytuacji placówka udziela pomocy.

Dyrektorka SP ZOZ w Lubartowie Ewa Mańdziuk przekazała w oświadczeniu, że "podmiot leczniczy posiada SOR i mimo zawieszenia Oddziału Chirurgii nadal ma obowiązek zapewniać pacjentom zgłaszającym się w stanie ostrym pomocy".

"Podmiot dysponuje personelem i zapleczem umożliwiającym wykonanie zabiegu ostrego w związku z tym samo zawieszenie oddziału nie zwalnia z obowiązku świadczenia w stanie nagłym" - dodano. Szpital zapewnił ponadto, że każdy pacjent otrzyma takie właśnie świadczenie.

Jak przekazała reporterka Polsat News, sytuacja radnego PiS nie była jednak takim przypadkiem. Wyjaśniła, że z uzyskanych informacji wynika, że nie był to pilnie potrzebny zabieg.