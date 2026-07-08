Obecnie w rejonie Zatoki Gdańskiej mamy do czynienia z niebezpiecznym sztormem, napędzanym przez silne porywy wiatru dochodzące do 85-90 km/h. Wciąż możliwe będą lokalne podmuchy dochodzące do 120 km/h, jednak w kolejnych godzinach wiatr stopniowo osłabnie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na typowo letnie temperatury nie mamy co liczyć.

Bernadette niesie załamanie pogody. Burze też się pojawią

Za fatalną pogodę na północy Polski odpowiada rozległy niż Bernadette, który umiejscowił się nad Litwą i Łotwą, a z czasem przemieści się na południowy zachód, w kierunku Białorusi. Za nim z północy napływać będzie chłodna, polarna morska masa powietrza, co wyraźnie odczujemy.

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Najsilniejsze wichury zanotujemy na wschodnim wybrzeżu kraju, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, jednak po południu podmuchy osłabną. W pozostałych rejonach kraju porywy przeważnie wyniosą do około 65 km/h. Mocno powieje także w górach: na szczytach Sudetów do 90, a wysoko w Karpatach do 70 km/h.

IMGW Niż Bernadette niesie silny wiatr i burze na północy kraju

Czeka nas pochmurny dzień w większości kraju, a najmniej przyjazne warunki wystąpią na północnym wschodzie. Tam, oprócz bardzo silnego wiatru, przyjdą także burze, które mogą się pojawiać już od rana.

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Wraz z nimi nadejdą ulewy, z sumą opadów do nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru dochodzącymi do około 85 km/h. Lokalnie oprócz deszczu może także spaść drobny grad.

WXCHARTS W wielu miejscach kraju będzie pochmurnie i deszczowo. Najgorszej pogody mogą się spodziewać mieszkańcy północno-wschodniej Polski

Przelotne opady deszczu będą również możliwe w innych częściach Polski, choć głównie w centrum i na jej wschodniej połowie.

Wichury, deszcze i burze to nie będą jedyne zjawiska, na jakie w środę warto zwracać uwagę. Mocno zaznaczy się również ochłodzenie.

Tak nie wygląda lato. Temperatury rodem z jesieni

Temperatury w Polsce stopniowo obniżają się od początku tygodnia i obecnie nie mają zbyt wiele wspólnego z wartościami typowymi dla pierwszej połowy lipca. W środę miejscami bardziej będą się kojarzyć z początkiem jesieni, niż pełnią lata.

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Tak będzie na Podlasiu, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się w ciągu dnia nie więcej niż 12-13 st. C. W połączeniu z mokrą i deszczową aurą stworzy to bardzo nieprzyjemne warunki: o godz. 10:00 temperatura odczuwalna w Suwałkach wynosiła zaledwie 7 st. C.

IMGW Rano temperatura odczuwalna w Suwałkach wynosiła 7 st. C - informował IMGW

W większości regionów w ciągu dnia będzie kilkanaście stopni: w centrum około 18, zaś jedynie na zachodzie do około 22 st. C. Warto pamiętać, że temperatura odczuwalna zapewne przeważnie będzie o kilka stopni niższa.

WXCHARTS Środa będzie chłodnym dniem, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będzie do 12-13 st. C

Warunki w Polsce prędko się nie poprawią. Choć w czwartek wiatr nie będzie już tak silny i przeważnie w porywach osiągnie do 55-65 km/h, to wciąż będzie pochmurnie i dość chłodno, zwłaszcza jak na tę porę roku. Na większe zmiany: uspokojenie i wyraźniejsze ocieplenie, najpewniej przyjdzie nam poczekać do weekendu.