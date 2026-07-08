Komunikat o możliwych utrudnieniach w ruchu pociągów przewoźnik opublikował na platformie X. Czytamy w nim, że w związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem "na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów".

PKP ostrzega pasażerów: Ruch pociągów może zostać wstrzymany

PKP Intercity alarmuje podróżnych, że "silne zjawiska atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia infrastruktury kolejowej, m.in. w wyniku powalenia drzew lub gałęzi na tory i sieć trakcyjną".

"W takich sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa, ruch pociągów może zostać czasowo wstrzymany lub prowadzony z ograniczeniami, co może wpłynąć na czas przejazdu" - przestrzega przewoźnik.

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"Bezpieczeństwo naszych pasażerów jest dla nas priorytetem. Jeśli wystąpią utrudnienia, będziemy na bieżąco informować o sytuacji i podejmować działania, aby jak najszybciej przywrócić ruch pociągów" - zapewnia PKP Intercity.

Przypomina też o śledzeniu komunikatów na stacjach, w pociągach oraz na stronie internetowej.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Obecnie utrudnienia występują na szlaku Skarżysko-Kamienna - Suchedniów, gdzie ruch pociągów odbywa się na jednym torze. "Na torze sąsiednim nadal trwają prace związane z usuwaniem drzewa z sieci trakcyjnej i uszkodzonym słupem trakcyjnym" - informuje PKP Intercity.

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Całkowicie wstrzymany jest ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór - Miastko oraz Koszalin - Nosówko. "W pierwszym przypadku mamy drzewo na torze po burzy, w drugim brak napięcia w sieci trakcyjnej. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. W terenie działają służby techniczne" - czytamy w komunikacie.

Wichury i nawałnice nad Polską. Sypią się alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla części województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowany jest tam wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do 85 km/h, w niektórych miejscach nawet do 120 km/h.

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W związku z wichurami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do odbiorców przebywających na terenie pow. braniewskiego, elbląskiego oraz Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim. "Unikaj otwartych przestrzeni. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - brzmi komunikat.

W części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego aktywne pozostają alerty przed burzami. Spodziewane są tam opady deszczu od 20 do 35 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 85 km/h. Możliwy jest także grad.