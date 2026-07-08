Rezolucja ws. Ukrainy. Parlament Europejski zdecydował

Świat

Parlament Europejskie przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA". Ruch ten skutkował odebraniem Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego.

Mężczyzna w czarnej koszuli stoi przed niebieskim tłem z logo "Defence Industry Forum" i "NATO Otan"
PAP/EPA/FILIP SINGER
Wołodymyr Zełenski

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu "niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji" spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "bohaterów UPA".

Ruch Parlamentu Europejskiego po decyzji Zełenskiego. "Niepotrzebna i niesprowokowana"

Przyjęta rezolucja dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. W toku prac nad nią grupy polityczne w PE zgłosiły poprawki odnoszące się do niedawnego upamiętnienia przez Zełenskiego Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).

 

W środę europosłowie przyjęli poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową (EPL), do której należy KO i PSL. Poprawkę, głosowaną w pięciu częściach, przyjęto znaczącą większością, np. za jej piątą częścią głosowało 592 europosłów, 42 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

 

W rezolucji PE ubolewa nad "niedawną niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia 'bohaterów UPA'".

 

Więcej informacji wkrótce.

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Marta Stępień / polsatnews.pl
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PARLAMENT EUROPEJSKIŚWIATUKRAINAWOŁODYMYR ZEŁENSKI

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