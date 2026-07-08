Nowa stolica Egiptu powstaje na pustyni. Poprowadzi do niej najdłuższa zautomatyzowana kolej świata
Egipt buduje na pustyni miasto, które ma się stać nową stolicą kraju. Nowa Stolica Administracyjna (NSA) ma przede wszystkim zapobiec zagęszczaniu się zabudowy Kairu. Ma to być także miejsce przyszłości, gdzie młode pokolenia będą się mogły rozwijać. Jak podaje CNN Travel, do tego miejsca pasażerów ma dowozić powstająca właśnie zautomatyzowana sieć kolei jednoszynowej.
- W Kairze powstaje elektryczna, bezzałogowa jednoszynowa kolej mająca odciążyć zatłoczone miasto
- Pierwsza 56,5 km linia połączyła Międzynarodowy Stadion z Nową Stolicą Administracyjną, otwarto ją 6 maja 2026 roku
- Trwają prace nad drugą linią o długości 43,8 km, która połączy Gize z miasteczkiem 6 października
- Po ukończeniu sieci kairski system stanie się najdłuższą zautomatyzowaną, bezzałogową siecią kolei jednoszynowej na świecie
Obecna stolica Egiptu - Kair - jest przeludniona. Mieszkańcy oraz turyści narzekają na ciągnące się kilometrami korki. Odpowiedzią władz na problemy komunikacyjne jest powstająca sieć kolei jednoszynowej. Pierwsza linia została otwarta 6 maja 2026 roku. Liczy 56,5 km i ciągnie się od Międzynarodowego Stadionu położonego w dzielnicy Nasr City do Nowej Stolicy Administracyjnej, która wciąż jest w budowie.
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Aktualnie trwają prace nad drugą linią. Jej trasa pobiegnie wzdłuż Zachodniego Nilu i połączy Gizę z miasteczkiem 6 października. Ma mieć długość 43,8 km. Cała sieć ma być w pełni elektryczna, bezzałogowa i o wysokim standardzie. Z założenia ma przewozić ok. 500 tys. pasażerów dziennie, a jej łączna długość ma wynosić blisko 100,3 km.
Oznacza to, że po ukończeniu obu linii kairski system stanie się najdłuższą w pełni zautomatyzowaną, bezzałogową siecią kolei jednoszynowej na świecie.
Ekologiczny sposób na ominięcie korków
Tory ciągną się nad zakorkowanym Kairem, pozwalając pasażerom cieszyć się widokiem tętniącego życiem miasta. W tym momencie 68 pociągów przewozi ludzi z prędkością 80 km/h po cichu, przy minimalnej emisji spalin i z możliwością odzyskania 99 proc. energii hamowania.
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Wizja Egiptu 2030 roku
Wizja Egiptu 2030 to program, który został uruchomiony w 2016 roku przez prezydenta, Abd el-Fattaha el-Sisiego. Opiera się ona o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zawiera osiem głównych celów, które mają zostać zrealizowane do wspomnianego w nazwie 2030 roku.
- Jednoszynowa linia East of Nile stanowi ważny kamień milowy w realizacji egipskiej wizji 2030, która zakłada inteligentną, zrównoważoną i przygotowaną na przyszłość mobilność miejską - powiedział Ramy Salah Eldeen, dyrektor zarządzający Alstom Egypt.
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Poza poprawą transportu, bardzo ważnym krokiem w wizji przyszłości Egiptu ma być Nowa Stolica Administracyjna. Jej budowa rozpoczęła się w 2016 roku i jest realizowana etapami. Odpowiada za nią powołana przez rząd spółka ACUD (Administrative Capital for Urban Development).
- Etap pierwszy jest prawie ukończony, a rozpoczęcie etapu drugiego planowane jest na ostatni kwartał tego roku - informuje Khaled Abbas, prezes firmy ACUD.Czytaj więcej