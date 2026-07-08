Obecna stolica Egiptu - Kair - jest przeludniona. Mieszkańcy oraz turyści narzekają na ciągnące się kilometrami korki. Odpowiedzią władz na problemy komunikacyjne jest powstająca sieć kolei jednoszynowej. Pierwsza linia została otwarta 6 maja 2026 roku. Liczy 56,5 km i ciągnie się od Międzynarodowego Stadionu położonego w dzielnicy Nasr City do Nowej Stolicy Administracyjnej, która wciąż jest w budowie.

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Aktualnie trwają prace nad drugą linią. Jej trasa pobiegnie wzdłuż Zachodniego Nilu i połączy Gizę z miasteczkiem 6 października. Ma mieć długość 43,8 km. Cała sieć ma być w pełni elektryczna, bezzałogowa i o wysokim standardzie. Z założenia ma przewozić ok. 500 tys. pasażerów dziennie, a jej łączna długość ma wynosić blisko 100,3 km.

Oznacza to, że po ukończeniu obu linii kairski system stanie się najdłuższą w pełni zautomatyzowaną, bezzałogową siecią kolei jednoszynowej na świecie.

Ekologiczny sposób n a ominięcie korków

Tory ciągną się nad zakorkowanym Kairem, pozwalając pasażerom cieszyć się widokiem tętniącego życiem miasta. W tym momencie 68 pociągów przewozi ludzi z prędkością 80 km/h po cichu, przy minimalnej emisji spalin i z możliwością odzyskania 99 proc. energii hamowania.

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Wizja Egiptu 2030 roku

Wizja Egiptu 2030 to program, który został uruchomiony w 2016 roku przez prezydenta, Abd el-Fattaha el-Sisiego. Opiera się ona o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zawiera osiem głównych celów, które mają zostać zrealizowane do wspomnianego w nazwie 2030 roku.

- Jednoszynowa linia East of Nile stanowi ważny kamień milowy w realizacji egipskiej wizji 2030, która zakłada inteligentną, zrównoważoną i przygotowaną na przyszłość mobilność miejską - powiedział Ramy Salah Eldeen, dyrektor zarządzający Alstom Egypt.

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Poza poprawą transportu, bardzo ważnym krokiem w wizji przyszłości Egiptu ma być Nowa Stolica Administracyjna. Jej budowa rozpoczęła się w 2016 roku i jest realizowana etapami. Odpowiada za nią powołana przez rząd spółka ACUD (Administrative Capital for Urban Development).

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- Etap pierwszy jest prawie ukończony, a rozpoczęcie etapu drugiego planowane jest na ostatni kwartał tego roku - informuje Khaled Abbas, prezes firmy ACUD.

red. / polsatnews.pl