W nocy z wtorku na środę w stolicy Ukrainy ogłoszony został alarm lotniczy. Mer Kijowa Witalija Kliczko ogłosił, że w lewobrzeżnej części Kijowa w wyniku uderzenia rakiety doszło do pożarów w magazynach, zapalił się też budynek administracyjny i magazyn w dzielnicy Świętoszyńskiej.

Nocne ataki Rosjan na Kijów. Jedna osoba nie żyje

W innym miejscu płonął warsztat samochodowy, zostały uszkodzone także tramwaje. Ok. godz. 9 lokalnego czasu wszystkie pożary zostały ugaszone - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

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"Wróg atakuje stolicę pociskami balistycznymi. Pozostańcie w schronach!" - apelował Kliczko na Telegramie. Później napisał też o dwóch osobach, które zostały ranne w wyniku rosyjskich uderzeń.

Kolejne szczegóły dotyczące ataków przekazał Tymur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej. "W wyniku ataku wczoraj wieczorem zginęła kobieta. Do tej pory jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne" - napisał.

Rosjanie uderzyli w Charkowie. Ofiary i ranni

Dwie osoby zginęły, a ponad 30 zostały rannych (w tym czworo dzieci) w wyniku nocnego ostrzału Charkowa. Dziećmi są chłopcy w wieku 17, 16 i 3 lat oraz 12-letnia dziewczynka.

Jak informuje DSNS, "Rosjanie zaatakowali miasto pociskami i dronami. Jeden z pocisków trafił w dach pięciopiętrowego budynku mieszkalnego – górne piętra zostały całkowicie zniszczone". Pożary wybuchły także m.in. na stacji benzynowej, uszkodzone zostały także budynki (w tym mieszkalne) oraz samochody.

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Media informowały wcześniej, że alarm lotniczy został ogłoszony minionej nocy również w obwodach Winnickim, Dniepropietrowskim, Żytomierskim, Kijowskim, Kirowogradzkim, Odeskim, Połtawskim, Sumskim, Czerkaskim i Czernihowskim. W wyniku ataków na Zaporoże ranne zostały 3 osoby.

Wieczorem we wtorek w wyniku uderzenia na Odessę rosyjskiej rakiety balistycznej z głowicą kasetową 9 osób zostało rannych. Zapalił się budynek na terenie zakładu produkcyjnego oraz spłonęło kilka samochodów - poinformował szef odeskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Kiper.