Do obu zdarzeń doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. O sprawie w środę poinformowała Komenda Powiatowa Policji.

Nowy Targ. Pacjentka miała zaatakować ratowniczkę medyczną

Jak przekazała policja, pierwsza interwencja dotyczyła 68-letniej pacjentki. Kobieta miała najpierw znieważyć, a następnie naruszyć nietykalność cielesną ratowniczki medycznej podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych.

- W sprawie prowadzone są czynności pod kątem popełnienia przestępstwa - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu.

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Podhalański Szpital Specjalistyczny. Dwie interwencje policji na SOR-ze

To nie był koniec problemów tej nocy. W tym samym miejscu policjanci ponownie zostali wezwani do interwencji. Tym razem agresywnie zachowywał się 34-letni pacjent, który - jak ustalono - był pod wpływem alkoholu.

Według relacji funkcjonariuszy mężczyzna krzyczał i kierował groźby wobec personelu medycznego. Został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu ukarano go grzywną.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przypomniała, że personel medyczny wykonuje odpowiedzialną służbę, a wszelkie przejawy agresji wobec ratowników, lekarzy i pielęgniarek będą spotykały się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy.