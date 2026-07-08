Powołując się na informacje Ministerstwa Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Środowiska i Ochrony Konsumentów Brandenburgii (MLEUV), agencja Reutera przekazała, że w środę został potwierdzony przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Jest to pierwszy raz od maja ubiegłego roku, kiedy w tym kraju związkowym choroba zaatakowała dzika.

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Agencja podkreśla, że chore zwierzę znalezione zostało na terenie powiatu Uckermark. Na wschodzie powiat ten graniczy z polskimi powiatami polickim i gryfińskim (woj. zachodniopomorskie).

Niewykluczone, że afrykański pomór świń dotknął także kolejnego dzika w tym regionie. "Przypadek jest obecnie badany" - pisze Reuters.

Lokalne władze przypuszczają "iż wirus został zawleczony przez migrujące dziki z zakażonych obszarów w Polsce" - dodaje agencja. Na oficjalnej stronie MLEUV czytamy, że od 2012 roku przypadki ASF wykrywane są w krajach takich jak Ukraina czy Białoruś. Od 2014 roku choroba atakuje także w Polsce i Estonii oraz na Litwie czy Łotwie. Z czasem niepokojące incydenty zaczęto diagnozować też m.in. w Czechach, Rumunii, Bułgarii i Belgii.

Groźny wirus atakuje. Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń to wirusowa choroba, której charakterystyczną cechą jest bardzo wysoka śmiertelność. U zarażonych zwierząt występują objawy takie jak m.in. wybroczynowość, obniżony apetyt, biegunka czy wymioty. Rozpoznanie oparte jest na badaniach laboratoryjnych.

"Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia" - uspokaja Główny Inspektorat Weterynaryjny. Mimo to wystąpienie choroby naraża kraj na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli.

Jak sugeruje nazwa schorzenia, pierwszy przypadek ASF został odnotowany na Czarnym Lądzie, a konkretnie w Kenii. W kolejnych latach choroba rozprzestrzeniła się w innych regionach Afryki, a następnie dotarła też do Europy. W 2018 roku przypadek ASF odnotowano w Chinach.