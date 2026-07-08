Wcześniej w środę sam Karol Nawrocki poinformował, że dzień wcześniej rozmawiał z prezydentem Ukrainy i nie wykluczył kolejnego spotkania podczas szczytu NATO.

- Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych - powiedział prezydent.

Dopytywany o wtorkową rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim podkreślił, że miała ona charakter kurtuazyjny. Zaznaczył jednocześnie, że jego stanowisko w sprawach spornych między Warszawą a Kijowem pozostaje niezmienne, ale nie wyklucza to dalszego dialogu.

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Relacje Polski i Ukrainy pozostają napięte

Do pogorszenia relacji między Warszawą a Kijowem doszło pod koniec maja, gdy prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA".

W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie państwowe, które w kwietniu 2023 roku przyznał mu ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Następnie prezydent Ukrainy odwołał swój udział w konferencji poświęconej powojennej odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Kilka dni później, podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy, oświadczył, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Kolejnym punktem spornym stał się projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym. W ubiegłą środę Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę, która ponownie wywołała dyskusję wokół polityki historycznej Kijowa.

Zapowiadane spotkanie Nawrockiego i Zełenskiego będzie pierwszym bezpośrednim spotkaniem obu przywódców od czasu zaostrzenia sporu dotyczącego polityki historycznej. Obaj prezydenci podkreślają jednak, że mimo różnic Polska i Ukraina pozostają sąsiadami oraz partnerami, których łączy wspólne zagrożenie ze strony Rosji.