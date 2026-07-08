Nawrocki spotka się z Zełenskim? Trwają ustalenia między prezydentami
Polska Karol Płatek / polsatnews.pl
Prezydenci Polski i Ukrainy chcą spotkać się podczas trwającego w Ankarze szczytu NATO. Po krótkiej rozmowie, do której doszło we wtorek wieczorem, Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski uzgodnili, że spróbują dopasować swoje harmonogramy, by jeszcze w środę odbyć bezpośrednie spotkanie. Informację przekazał doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.
Prezydenci Polski i Ukrainy chcą spotkać się podczas trwającego w Ankarze szczytu NATO
"Wczoraj wieczorem prezydenci rozmawiali - była to krótka rozmowa - i uzgodnili, że dzisiaj spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć" - przekazał Dmytro Łytwyn dziennikarzom za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.
Czytaj więcej