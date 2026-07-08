Szpital poinformował, że Kacprzyk był zatrudniony od 10 grudnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego z anestezjologii i intensywnej terapii.

Jak przekazała rzeczniczka placówki Angelika Kawecka, lekarz odbywał specjalizację w trybie pozarezydenckim. Na oddziale było 18 miejsc szkoleniowych, z czego siedem zajmowali lekarze rezydenci, a jedno Dawid Kacprzyk.

Za okres zatrudnienia otrzymał wynagrodzenie wynikające z obowiązującej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Umowę rozwiązano 31 stycznia 2025 r. za porozumieniem stron, na wniosek lekarza.

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Afera wokół Szpitala Południowego. Trwa kontrola

Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Sławomir Gruszka poinformował, że urząd prowadzi kontrolę dotyczącą zasad zatrudniania lekarzy w częstochowskim szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem rezydentów. Niezależny audyt w tym samym zakresie prowadzi również dyrekcja placówki.

- Nie ma zgody na wykorzystywanie luk prawnych do czerpania własnych korzyści. Szczególnie w służbie zdrowia liczy się drugi człowiek, pacjent, jego dobro, zdrowie i życie - przekazał rzecznik.

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Dawid Kacprzyk w centrum głośnej afery

Według ustaleń Kanału Zero Dawid Kacprzyk, jako koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym w Warszawie i radny Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus, miał w 2025 roku zarobić 1,6 mln zł podczas odbywania specjalizacji z anestezjologii.

Media informowały również, że na kierowanym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani poza kolejnością i przechodzili kompleksowe badania niemal natychmiast po rejestracji.

Sprawa doprowadziła do dymisji kierownictwa oraz rady nadzorczej Szpitala Południowego, a także rezygnacji dwóch wiceprezydentek Warszawy.