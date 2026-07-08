Były minister uderza w Mentzena. "Wystarczą mi trzy minuty"

Sławomir Mentzen chce zlikwidować monopol NFZ i wprowadzić wolnorynkową konkurencję między ubezpieczycielami, wzorowaną na rozwiązaniach niemieckich lub szwajcarskich. Do propozycji lidera Konfederacji odniósł się w "Punkcie widzenia Szubartowicza" lekarz i były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

- Jestem bardzo zdziwiony, że Mentzen odnajduje tylu słuchaczy, dlatego że ja jestem to w stanie rozwiać w trzy minuty. I naprawdę nie zajmie mi to długo, zrobię to w tym programie - powiedział polityk.

Arłukowicz rozprawił się z tezami Mentzena. "Nie ma pojęcia"

Arłukowicz przypomniał postulaty polityka z kampanii prezydenckiej. - Mentzen mówi coś takiego, przynajmniej mówił pomiędzy jego przejazdami na hulajnodze, że jest zwolennikiem tego, żeby każdy Polak otrzymał bon zdrowotny, przyjmijmy do wysokości 5 tys. złotych, i ma się ubezpieczyć, ma sobie kupić lekarza, przychodnię, szpital itd. - wskazywał.

Były minister zdrowia ocenił, że takie rozwiązanie może wydawać się atrakcyjne jedynie osobom młodym i zdrowym. - Wszystko fajnie, dopóki człowiek jest młody, silny i zdrowy. Ja mam 50 parę lat i co prawda nie jestem chory, ale swój wiek odczuwam. Mam mamę 76-letnią, wiele osób w rodzinie, które chorowały na nowotwory, zajmowałem się nowotworami jako lekarz wiele lat - mówił.

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Arłukowicz zadał pytanie, jak w takim systemie miałoby wyglądać leczenie pacjentów wymagających bardzo kosztownej terapii. - Jestem ciekawy, jak Mentzen rozstrzygnie problem leczenia za bon 5 tys. złotych człowieka, który dostał ciężkiego raka i wymaga wielusettysięcznego bądź wielomilionowego leczenia, bądź kogoś, kto dostał ciężkiego wylewu krwi do mózgu - powiedział.

- Mentzen nie ma pojęcia o funkcjonowaniu usług publicznych. Mentzen jest wytworem tiktokowym i wolałbym, żeby takim pozostał - podsumował Arłukowicz.

Europoseł odniósł się także do propozycji przedstawionych w środę przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. - Do tego, żeby choremu podać szklankę wody naprawdę nie trzeba pisać ustawy. (...) Ja rozwiązałbym dziś wszystkie spółki oblegające dzisiaj szpitale. Zrobiłbym to jednym cięciem - ocenił.