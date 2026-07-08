Wypowiedź prezydenta USA padła podczas szczytu NATO w Ankarze. W trakcie spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, Trump wprost zlecił swojemu sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi wstrzymanie wszelkiego handlu z Hiszpanią.

- Hiszpania na nic się nie zgadza i nie powinieneś się nimi przejmować - powiedział Trump do Ruttego, po czym, zwracając się do Bessenta, dodał: - Nie chcę prowadzić z nimi żadnego handlu, jasne? Zajmij się tym natychmiast. Nawet z nimi nie rozmawiaj. To beznadziejni ludzie. To źli ludzie. Zarabiają na nas tak dużo pieniędzy, a my dopilnujemy, żeby zarabiali znacznie mniej. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego.

Dodatkowo prezydent USA po raz kolejny nazwał Hiszpanię "okropnym partnerem w NATO".

Hiszpania reaguje na groźby Trumpa

Jak podała agencja EFE, hiszpański rząd przyjął słowa Trumpa "ze spokojem". Źródła rządowe podkreśliły, że umowy handlowe zawierane są pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a całą Unią Europejską, a nie z poszczególnymi państwami członkowskimi.

Przedstawiciele władz zaznaczyli również, że Hiszpania utrzymuje bardzo dobre relacje społeczne, kulturalne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi.

Hiszpańskie media przypominają także, że to właśnie USA notują dodatni bilans handlowy z Hiszpanią, eksportując do tego kraju więcej towarów, niż z niego importują.

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Szczyt NATO w Ankarze. Donald Trump znów krytykuje Hiszpanię

Trump już wcześniej zapowiadał możliwość ograniczenia handlu z Hiszpanią oraz podwyższenia ceł na hiszpańskie produkty. Sugerował nawet usunięcie Hiszpanii z NATO, zarzucając władzom w Madrycie zbyt niskie wydatki na obronność.

Hiszpania pozostaje jedynym państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, które otwarcie sprzeciwia się przeznaczaniu 5 proc. PKB na obronność.

Rząd premiera Pedra Sancheza przekonuje jednak, że jest w stanie realizować cele NATO przy wydatkach wynoszących 2,1 proc. PKB. Władze podkreślają również zaangażowanie hiszpańskich sił zbrojnych w misje Sojuszu, w tym na jego wschodniej flance.

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Spór pomiędzy USA a Hiszpanią dotyczy także Iranu

Napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Madrytem pogłębiły się również kilka miesięcy temu, gdy Hiszpania odmówiła udostępnienia amerykańskim siłom swoich baz wojskowych do prowadzenia działań przeciwko Iranowi. Zamknięto także hiszpańską przestrzeń powietrzną dla samolotów uczestniczących w tych operacjach.

Właśnie wtedy Donald Trump po raz pierwszy zapowiedział "odcięcie wszelkiego handlu" z Hiszpanią.

Obecność amerykańskich wojsk w Hiszpanii sięga 1953 roku, kiedy oba państwa podpisały tzw. pakt madrycki. Na jego mocy Stany Zjednoczone uzyskały możliwość utworzenia baz wojskowych w zamian za wsparcie dla reżimu generała Francisco Franco.

Obecnie w Andaluzji funkcjonują dwie strategiczne amerykańskie bazy: lotnicza Morón Air Base oraz morska Naval Station Rota, będące ważnym elementem systemu obronnego NATO.