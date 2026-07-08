W rozmowie z ukraińskim portalem Glawkom Władisław Inoziemcew ocenił, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza Rosji nie wystarczy, by zmusić Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie.

Ekonomista przypomniał, że w latach 2014-2019, po spadku cen ropy naftowej, poziom życia Rosjan obniżył się o około 10 proc., a kurs rubla osłabił się niemal dwukrotnie. Mimo to nie doszło do masowych protestów.

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- Jeśli rosyjska gospodarka będzie kurczyć się w tempie 2. proc. rocznie, być może za pięć lat ktoś się zacznie nad tym zastanawiać. Takie zjawiska jak ataki na terytorium Rosji czy braki paliwa mogą ten proces przyspieszyć, ale będzie to wynikało raczej z czynników psychologicznych niż ekonomicznych - ocenił.

Wojna w Ukrainie. Ekspert: Tylko protesty mogą zatrzymać Putina

Zdaniem Inoziemcewa państwowy sektor rosyjskiej gospodarki pozostaje wystarczająco stabilny, by nadal finansować działania wojenne, mimo pogarszającej się sytuacji technologicznej i innych problemów strukturalnych.

Najbardziej skutki obecnej sytuacji w Rosji odczuwają małe firmy i sektor prywatny, które borykają się z przerwami w dostępie do internetu oraz niedoborami paliwa. Według ekonomisty nie wystarczy to jednak do zmiany polityki Kremla.

- Problemy tego reżimu zaczną się dopiero wtedy, gdy Rosjanie powiedzą: "dalej się już tak nie da". Tylko taki ruch społeczny albo protest części elit może zakończyć tę wojnę - stwierdził.

Jak dodał, nie wierzy, by sam wzrost inflacji czy zadłużenia państwa skłonił Władimira Putina do zmiany decyzji.

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Rosyjska gospodarka pod presją wojny z Ukrainą

Analitycy amerykańskiego ośrodka CSIS oceniali wcześniej, że koszty utrzymania rosyjskiej gospodarki wojennej systematycznie rosną, a presja ekonomiczna na Kreml będzie się stale zwiększać.

Według ekspertów zwykli Rosjanie coraz mocniej odczuwają pogarszającą się sytuację gospodarczą, dlatego potrzebna jest dalsza presja ekonomiczna, która jeszcze bardziej osłabi możliwości finansowania wojny.

O narastających problemach rosyjskiej gospodarki mówił również prezes państwowego Sbierbanku Gierman Grief. Podkreślił on, że przedłużający się konflikt wywiera coraz większą presję na gospodarkę Rosji.

- Nie wierzę, że w tym kraju jest ktoś, kto pragnie czegokolwiek innego bardziej niż zakończenia działań wojennych - powiedział Grief.