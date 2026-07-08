Wśród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,9 proc. uczniów, a 9,5 proc. uzyskało prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

W technikach egzamin dojrzałości zdało 71,3 proc. absolwentów, natomiast do poprawki przystąpić będzie mogło 18,5 proc. zdających.

Najniższą zdawalność odnotowano w szkołach branżowych II stopnia. Maturę zdało tam 15,4 proc. absolwentów, a prawo do poprawki uzyskało 28,4 proc.

Matura 2026. Kto może przystąpić do poprawki?

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzyści musieli zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z każdego egzaminu obowiązkowego - trzech pisemnych na poziomie podstawowym oraz dwóch ustnych.

Obowiązkowe było również przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, jednak jego wynik nie wpływał na zdanie matury.

Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu przysługuje osobom, które nie zdały tylko jednego obowiązkowego egzaminu. Absolwenci, którzy nie zaliczyli więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, będą mogli ponownie przystąpić do matury dopiero w przyszłym roku.

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Wyniki matur 2026 a ubiegłoroczne. Jak zmieniła się zdawalność?

Tegoroczna zdawalność matur wyniosła 81,1 proc., co oznacza niewielką poprawę względem ubiegłego roku, gdy egzamin zdało 80 proc. absolwentów.

Jednocześnie zmniejszył się odsetek osób, które nie zdały więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego – z 7 proc. do 6,6 proc. Prawo do poprawki w sierpniu ma w tym roku 12,3 proc. maturzystów, podczas gdy rok wcześniej było to 13 proc.