Składowiska odpadów oferują bocianom białym w Europie szybki i wygodny posiłek. Najnowsze badania sugerują jednak, że krótkotrwały zastrzyk energii może się odbywać kosztem ukrytych, długoterminowych zmian zdrowotnych tych ptaków - opisuje dziennik "The Guardian".

Pożywienie znajdowane na wysypiskach śmieci może pomóc temu niegdyś zagrożonemu gatunkowi w rozwoju, przyczyniając się do wzrostu jego populacji, a jednocześnie - zmieniać organizmy bocianów w sposób, który naukowcy dopiero zaczynają rozumieć - zauważają naukowcy.

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Co ciekawe, niektóre populacje, znane z dalekich migracji między Europą a Afryką, ze względu na łatwość w zdobyciu resztek w porównaniu z polowaniem, zmieniły swoje zachowanie.

Bociany w Europie mają nowe zwyczaje. Punktem odniesienia Polska

Badacze odnotowali, że bociany oszczędzają więcej energii przeczesując wysypiska śmieci niż podczas poszukiwań pożywienia na polach i terenach podmokłych. Jednak składowiska narażają ptaki na kontakt z tworzywami sztucznymi, drutami, szkłem i metalami ciężkimi.

Anustup Bandyopadhyay, doktorant na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu biorący udział w badaniu, na które powołuje się "The Guardian", stwierdził, że rosnąca ilość odpadów na świecie stwarza dzikim zwierzętom nowe możliwości żywieniowe.

Naukowcy zbadali populacje bocianów białych w Polsce, gdzie w ciągu ostatniej dekady ptaki te zaczęły w większym stopniu żerować na wysypiskach śmieci. Jednak w przeciwieństwie do niektórych populacji zachodnioeuropejskich u większości tych ptaków pożywienie wciąż stanowią głównie upolowane ofiary.

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Wstępne wyniki badań, zaprezentowane podczas konferencji Towarzystwa Biologii Doświadczalnej we Florencji, sugerują, że bociany żerujące na wysypiskach śmieci mają zazwyczaj większą masę ciała i większe zapasy energii niż te żerujące w środowisku naturalnym.

- Mogą poświęcać mniej czasu na poszukiwanie pożywienia i potencjalnie przeznaczyć ten czas oraz energię na inne czynności, takie jak rozmnażanie - wyjaśnił Bandyopadhyay. - Nasi partnerzy z Polski odkryli również, że bociany białe korzystają ze składowisk odpadów głównie w połowie sezonu lęgowego, kiedy zapotrzebowanie piskląt na pożywienie osiąga szczyt - zaznaczył badacz.

"Fast food" dla ptaków. Bociany żerują na wysypiskach śmieci

Ewentualne korzyści wiążą się jednak z ryzykiem. Oznaki uszkodzeń DNA, związanych z dietą opartą na odpadach, naukowcy wykryli znacznie wcześniej niż oczekiwano u młodych ptaków - gdy pisklęta miały "zaledwie około tygodnia".

Wyniki badań sugerują również, że żerowanie na wysypiskach śmieci może wpływać na wzorce migracyjne, podobnie jak miało to miejsce w przypadku populacji bocianów białych w Europie Zachodniej. - Bociany białe z Półwyspu Iberyjskiego przeszły z trybu całkowicie wędrownego do częściowo wędrownego, a nawet osiadłego, głównie ze względu na sprzyjające warunki pogodowe oraz - co ważne - dostępność dodatkowego pożywienia na wysypiskach śmieci - stwierdził Bandyopadhyay.

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Prof. Aldina Franco, ekolog z Uniwersytetu Wschodniej Anglii oceniła, że pokarm znaleziony na wysypiskach śmieci jest dla ptaków jak "fast food". - To gnijące pożywienie o niskiej jakości, ale bardzo kaloryczne - podkreśliła. Zauważyła, że ​​sytuacja nie jest jednoznaczna, choć pojedyncze ptaki mogą umierać z powodu toksyn lub infekcji, dla populacji jako całości dodatkowe źródło pożywienia często przynosi więcej pożytku niż szkody.

"The Guardian" zaznacza, że sprawa staje się coraz pilniejsza, ponieważ w Europie ogranicza się swobodny dostęp do wysypisk śmieci w związku ze zmianami w unijnej polityce gospodarowania odpadami. Może to wpłynąć na liczebność, migracje i lęg bocianów.

- Wysypiska śmieci to odpady, których nie wykorzystujemy, i pojawia się pytanie: czy nie powinniśmy pozwolić niektórym gatunkom czerpać korzyści z tych zasobów, których już nie potrzebujemy? Populacje bocianów białych malały aż do lat 80. XX wieku. Zniknęły one z kilku krajów europejskich, a obecnie odrodziły się w Szwecji, a ostatnio także w Wielkiej Brytanii - zauważyła badaczka.