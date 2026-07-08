Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo

Polska

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy, będzie odpowiadać na pytania Magdy Sakowskiej w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.

Kobieta w czarnym żakiecie siedzi na tle ekranów z widokiem nocnego miasta.
Polsat News
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

W drugiej części programu wystąpi Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.

 

Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" można zobaczyć TUTAJ.

WIDEO: "Czasy się zmieniły". Mariusz Błaszczak o pomocy Ukrainie
polsatnews.pl
Czytaj więcej
ADRIAN ZANDBERGAGNIESZKA DZIEMIANOWICZ-BĄKGOŚĆ WYDARZEŃMAGDA SAKOWSKAPOLSKA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 