Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy, będzie odpowiadać na pytania Magdy Sakowskiej w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.