Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo
Polska
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy, będzie odpowiadać na pytania Magdy Sakowskiej w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
W drugiej części programu wystąpi Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" można zobaczyć TUTAJ.Czytaj więcej