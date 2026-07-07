Jako opisał Reuters, decyzja Białego Domu zapadła po tym, jak trzy tankowce zostały w ostatnich dniach trafione pociskami w cieśninie Ormuz. "Teheran nie udzielił natychmiastowego komentarza ani nie przyznał się do odpowiedzialności" za te incydenty - podała prasowa agencja.

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Anonimowy amerykański urzędnik opisał w rozmowie z Reuterem, iż w reakcji na te incydenty Stany Zjednoczone zadecydowały o cofnięciu ogólnej licencji zezwalającej na sprzedaż irańskiej ropy. Ostrzegł jednocześnie, że działania Iranu w cieśninie Ormuz są "całkowicie nie do przyjęcia".

USA cofnęły zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową

Jak podano w nowej licencji Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), wydane w czerwcu 60-dniowe zwolnienie z sankcji, pozwalające na wolny od restrykcji handel irańską ropą naftową, zostało cofnięte. Licencja została zastąpiona nowym dokumentem.

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Pozwala on jedynie na płatności konieczne do zakończenia wcześniej dozwolonych transakcji na zakup irańskiej ropy tylko do 17 lipca i pod warunkiem wpłaty środków na "zablokowane, oprocentowane konto w Stanach Zjednoczonych". Przypomnijmy, że tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni.

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Jak poinformowała brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO, w nocy z poniedziałku na wtorek pod ostrzałem znalazły się katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Był to pierwszy atak na jednostkę należąca do Kataru od rozpoczęcia pod koniec lutego amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem.

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We wtorek po południu zaatakowany został kolejny tankowiec. Jednostka została trafiona nieznanym pociskiem i doznała uszkodzeń. Według amerykańskich urzędników to prawdopodobnie ataki Iranu - poinformował Reuters.