We wtorek w stolicy Turcji Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.

- Panowie ministrowie pojechali tam z oczywistą misją, aby wszyscy nasi sojusznicy wiedzieli, że polska polityka w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej jest polityką stabilną i nie będzie zależała od politycznych emocji, czy politycznych gier pomiędzy jakimiś partiami politycznymi w Polsce - podkreślił podczas posiedzenia rządu Donald Tusk.

Premier zapewnił, że "Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji". - Robimy to nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo, nasz interes narodowy - stwierdził.

- Jeśli panowie Kaczyński, Mentzen, Bosak, Braun mają zamiar się ścigać na antyukraińskie nastroje po to, aby zyskać jakąś popularność, to na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć, wręcz przeciwnie. Chcemy, tak jak to robiliśmy do tej pory, racjonalnie oceniać, co nam się opłaca, a co się nie opłaca w relacjach z Ukrainą - powiedział szef rządu.

- Nie jesteśmy naiwni, kiedy trzeba bronić choćby polskiego rolnika przed nadmiernym importem z Ukrainy. To my podejmowaliśmy twarde decyzje, ale w kwestii bezpieczeństwa, współpracy militarnej, obrony przed Rosją będziemy dalej ściśle współpracować z Ukrainą - dodał.

Tusk podkreślił, że nie każe nikomu "kochać Ukrainy". - Nie mam tego typu oczekiwań, ale każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie i odrobinę przyzwoitości w sercu, wie, że w interesie Polski jest to, jest to, aby Ukraina nie przegrała tej wojny - stwierdził.

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