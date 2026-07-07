Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 roku trafił pod koniec czerwca do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Prace wciąż trwają, ale już teraz wiadomo, że kluczowe zasady przyznawania czternastki pozostają bez zmian.

Najważniejsze informacje dotyczące 14. emerytury

Zgodnie z projektem wypłata dodatkowego świadczenia ma nastąpić we wrześniu 2026 roku. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów razem z regularnymi wypłatami, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

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Maksymalna kwota 14. emerytury wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile obecna emerytura minimalna. Otrzymają ją osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza progu 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Czternastka jest pomniejszana o każdą złotówkę nadwyżki ponad 2900 zł. Świadczenie przestaje przysługiwać, gdy po tym pomniejszeniu spadłoby poniżej 50 zł, czyli przy emeryturze powyżej ok. 4828,49 zł brutto.

Brzmi to dość skomplikowanie, ale tak naprawdę jest stosunkowo proste. Chodzi o to, że jeżeli podstawowa emerytura seniora wynosi 3000 zł brutto, to otrzyma on 1878,49 zł brutto "czternastki" (3000 - 2900 = 100 zł nadwyżki). Albo gdy wynosi ona np. 4050 zł brutto, to wtedy przysługuje mu 14. emerytura w wysokości 828,49 zł brutto.

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Warto też pamiętać, że "czternastka" przysługuje nie tylko emerytom, lecz również rencistom, a samo świadczenie jest wolne od potrąceń komorniczych.

Ile 14. emerytury senior otrzyma "na rękę"?

Należy mieć świadomość, że kwoty brutto to nie są pieniądze, które senior otrzymuje "na rękę". Od wspomnianych 1978,49 zł należy odliczyć jeszcze obowiązkowe opłaty, co reguluje Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Są to:

składka zdrowotna (9 proc.) - wynosi 178,06 zł; ta kwota jest zabierana zawsze, bez żadnych wyjątków

podatek dochodowy (12 proc.) - wynosi 137 zł; z tej opłaty mogą zostać zwolnieni seniorzy, którzy zarabiają poniżej 30 tys. zł rocznie

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Ile więc emeryci faktycznie otrzymają na swoje konto? Seniorzy zwolnieni z podatku dochodowego otrzymają maksymalnie 1800,43 zł netto, z kolei pozostali dostaną nie więcej niż 1663,43 zł netto.

Wniosek o niepobierani zaliczki na podatek dochodowy

Jak podaje ZUS, z podatku dochodowego mogą zostać zwolnieni seniorzy, których roczny dochód z emerytury lub renty wynosi mniej niż 30 tys. zł. Takie osoby muszą złożyć wniosek na druku EPD-21 w placówce ZUS (osobiście albo z pomocą pełnomocnika), przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) lub eZUS, a także listownie.

red.