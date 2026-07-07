Nagranie brytyjskiej turystki pokazuje dziesiątki gości hotelowych ustawiających się w kolejce przed strefą basenową jeszcze przed jej otwarciem o godz. 8 rano. Przy wejściu czuwa ochroniarz, pilnujący, by nikt nie zajął leżaka przed oficjalną godziną otwarcia. Urlopowicze żartobliwie nazywają tych pracowników "policją leżakową".

Goście w kurortach wakacyjnych w całej Europie ustawiają budziki na 5 rano, by pobiec nad basen i szybko rozłożyć ręczniki na najlepszych miejscach. Frustrowani brakiem najlepszych miejsc w słońcu lub w cieniu niektórzy turyści, co budzi kontrowersje, rezerwują wiele leżaków dla członków rodziny, którzy pojawią się dopiero za kilka godzin.

Teneryfa. "Policja leżakowa" pilnuje porządku przy hotelowych basenach

Z autorką nagrania rozmawiał brytyjski dziennik The Sun. Jak się dowiedział, o 9.30 wszystkie leżaki w hotelu Brytyjki były już zajęte. - Kiedy to nagrywałam, szczerze zastanawiałam się, po co ludzie w ogóle stoją w tej kolejce - mówiła. Kobieta przyznała jednak, że później ona, jej mąż i dwójka znajomych nie byli w stanie znaleźć wolnych leżaków obok siebie.

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- Leżaków powinno wystarczyć dla każdego... To niesprawiedliwe wobec ludzi z młodszymi dziećmi, którzy nie mogą zjawić się na dole o 8 rano, albo dorosłych, którzy chcieliby po prostu pospać dłużej - oceniła.

Poranne wyścigi o leżaki wywołują ogromną frustrację i prowadzą do kłótni, a nawet rękoczynów między gośćmi. Pewien turysta z Niemiec skierował sprawę do sądu, który orzekł na jego korzyść. Sąd uzasadnił wyrok tym, że organizator wycieczki nie egzekwował zakazu "rezerwowania" leżaków przez zostawianie na nich ręczników. Biuro podróży zostało zobowiązane do wypłacenia rodzinie odszkodowania w wysokości 986,70 euro (ok. 4175 zł).

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mbd / polsatnews.pl