USA, Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja we wtorek podpiszą z firmą Lockheed Martin oświadczenie woli w sprawie utworzenia europejskiego centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot - poinformował we wtorek portal Politico, powołując się na dokumenty w tej sprawie.

Do podpisania dokumentu ma dojść w Ankarze podczas NATO Defence Industry Forum - forum poświęconego transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom. Podczas Szczytu NATO w Ankarze zgromadzą się wysocy rangą przedstawiciele NATO, państw sojuszniczych i partnerskich oraz liderów przemysłu.

Oświadczenie ws. serwisowania pocisków do systemu Patriot. Polska sygnatariuszem

Media przekazała, że oświadczenie dotyczące rakiet do systemów Patriot to nie jedyny dokument, który zostanie przyjęty podczas szczytu. Poza nim podpisane mają zostać także oświadczenia w sprawie pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu FIM-92 Stinger oraz rozszerzenia produkcji pocisków AIM-120C-8 AMRAAM.



W przypadku pierwszego z nich podpisy złożą Niemcy i Holendrzy, którzy we współpracy z Amerykanami i NATO mają stworzyć europejskie zdolności produkcyjne dla tego sprzętu. Drugie z kolei, stanowiące studium wykonalności rozszerzenia produkcji, zostanie podpisane przez Belgię, Kanadę, Finlandię, Niemcy, Holandię oraz Norwegię.

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Jak zauważają dziennikarze agencji Reutera, jeśli oba projekty zostaną faktycznie wdrożone, może to doprowadzić do zwolnienia możliwości produkcyjnych fabryk w USA i tym samym zwiększenia całościowej amerykańskiej produkcji.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump wielokrotnie krytykował europejskich sojuszników za poleganie na USA w kwestii bezpieczeństwa, jednocześnie naciskając na nich, aby zwiększyli wydatki na obronność i zakupili więcej amerykańskiego sprzętu. Polityk groził również wycofaniem Waszyngtonu z NATO.