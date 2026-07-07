Sąd Najwyższy odmówił we wtorek uchylenia immunitetu mianowanemu w czasach PiS rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów Piotrowi Schabowi.

Wniosek o uchylenie immunitetu Schaba skierował do SN w styczniu Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczyła konferencji prasowej rzecznika dyscyplinarnego sędziów z końca maja 2022 roku.

Sędzia Schab mówił o Żurku. Nie straci immunitetu

- Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Ż., będąc członkiem Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2012-2018, przynajmniej w 64 sprawach, wedle naszych ustaleń, dopuścił się fałszu sygnowanych przez siebie orzeczeń, polegającego w wiodącym zakresie na podaniu nieprawdziwej daty wydania tych orzeczeń - mówił wówczas na tej konferencji Schab o Żurku.

Tego samego dnia Waldemar Żurek - odpowiadając na zarzuty rzecznika dyscyplinarnego - mówił, że ta sprawa to "kolejna polityczna wydmuszka i nieudolna próba znalezienia na niego czegokolwiek".

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- Od kilku lat jestem "trałowany" na różne sposoby, a działający z umocowania ministra Zbigniewa Ziobry tzw. rzecznicy dyscyplinarni nieudolnie próbują cokolwiek na mnie znaleźć. Nigdy nie dopuściłem się żadnego przestępstwa, żadnego fałszowania - podkreślał Żurek, wówczas sędzia, a obecnie szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Błąd prawnikom się zdarza". Sąd Najwyższy tłumaczy decyzję

W marcu 2023 roku do prokuratury trafiło w tej sprawie zawiadomienie złożone przez pełnomocnika Żurka. Początkowo prokuratura odmówiła śledztwa. Podjęcie sprawy nakazał jednak sąd i w 2024 roku rozpoczęte zostało postępowanie w tej sprawie. W początkach tego roku do SN trafił wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Schaba.

W uzasadnieniu wtorkowego orzeczenia odmawiającego zezwolenia na pociągnięcie sędziego Schaba do odpowiedzialności karnej sędzia Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN Zbigniew Korzeniowski przyznał, że na briefingu rzecznika dyscyplinarnego sędziów w 2022 r. "zostało za dużo powiedziane".

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Jednak, jak argumentował SN, sędzia Schab jest karnistą, zaś w postępowaniu cywilnym - a sędzią cywilnym był Żurek - "taka rzecz jak data orzeczenia" to nie jest sedno sprawy.

- Ci co nie mają bieżącego obowiązku rozstrzygania spraw cywilnych, którzy nie znają tych wszystkich subtelności i tej autonomiczności prawa cywilnego, to uzasadnia, że sędzia Schab był w błędzie co do tego wszystkiego - dodał sędzia Korzeniowski. Natomiast - jak mówił - błąd "prawnikom się zdarza".