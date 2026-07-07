"Świetna wiadomość! Właśnie zostałem poinformowany, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców detalicznych w Ameryce, Walmart, znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji z okazji 250. rocznicy powstania naszego wspaniałego kraju" - napisał prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Polityk, jako przykład obniżek, podał prawie 15-procentową promocję na mieloną wołowinę.

"Walmart staje na wysokości zadania w wielkim i zmierza w odważnym kierunku, a inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów" - zaznaczył, dodając, że "razem uczynimy Amerykę silniejszą i wspanialszą niż kiedykolwiek wcześniej!".

Obniżka cen w USA. Trump z prośbą do Walmartu w 250. rocznicę niepodległości

Przy okazji Trump nie zmarnował szansy, aby uderzyć w poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Moja administracja obniża ceny, które Joe Biden niekompetentnie podniósł, powodując najgorszy kryzys inflacyjny w historii". Jak dodał, chodzi o "prawdziwą katastrofę, podobnie jak sytuacja na południowej granicy, nieudane wycofanie się z Afganistanu i wiele innych porażek".

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"Zgodnie z moją obietnicą ceny ropy gwałtownie spadają, a ceny benzyny na stacjach również idą w dół, podobnie jak ceny jajek i leków na receptę, które obniżam do historycznie niskiego poziomu" - podkreślił prezydent USA.

Walmart milczy o rzekomej prośbie Trumpa

Sieć sklepów w komunikacie prasowym powiadomiła, że obniży ceny w większości sklepów w kraju na produkty w związku z wakacjami, w tym na mieloną wołowinę (o 80 centów za funt), czipsy, kukurydzę, czy lody. W oświadczeniu nie wymieniono jednak ani rocznicy niepodległości, ani prośby prezydenta.

Walka ze wzrostem cen była jedną z kluczowych obietnic wyborczych Trumpa, lecz m.in. nałożone przez niego cła oraz wojna z Iranem przyczyniły się do wzrostu inflacji, obecnie będącej na najwyższym poziomie od trzech lat.

Przełożyło się to na coraz gorsze notowania Trumpa. W czerwcowym sondażu Marist University dla publicznego medium PBS, tylko 33 proc. wyborców wyrażało zadowolenie z polityki gospodarczej prezydenta, co było najgorszym wynikiem w historii prowadzonego od 2019 r. badania.