Donald Trump pochwalił swoją relację z Recepem Tayyipem Erdoganem po tym, jak we wtorek przybył do Ankary na szczyt NATO. - Między nami jest chemia, która działa - podkreślił.

Prezydent USA został osobiście powitany przez tureckiego przywódcę na płycie lotniska, gdy wysiadał z samolotu Air Force One. Następnie był eskortowany pustymi ulicami przez straż konną na białych wierzchowcach.

- Byłem bardzo rozczarowany NATO - powiedział Trump, siedząc obok Erdogana w tureckim pałacu prezydenckim. - Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest bardzo silnym przywódcą, bardzo silną osobą, to możliwe, że bym w nim nie uczestniczył - oświadczył.

Donald Trump chwali "chemię" z Erdoganem. Interesy przy okazji wizyty w Turcji

Turcja od dawna dąży do rozwiązania kwestii ponownego przyjęcia do programu myśliwców F-35 oraz zniesienia amerykańskich sankcji, które utrudniły realizację projektów obronnych. - Pan Trump osobiście dał swoje słowo w tej sprawie - powiedział Erdogan za pośrednictwem tłumacza.

Ankara została wykluczona z programu w 2019 roku w związku z zakupem rosyjskiego systemu obrony przeciwrakietowej S-400 dwa lata wcześniej. W czerwcu Trump, spytany o to oraz o pozyskanie silników odrzutowych F110 przez Turcję obiecał, że sprawi, by Erdogan był "bardzo szczęśliwy".

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Części te mają być Erdoganowi niezbędne przy jego flagowym projekcie myśliwca KAAN. Ankara dąży bowiem do dołączenia do ekskluzywnego grona krajów produkujących samoloty bojowe piątej generacji, w tym USA, Chin i Rosji.

Myśliwce F-35 dla Turcji? Izrael wzywa USA

Wielkim przeciwnikiem rozmów Trumpa z Erdoganem jest premier Izraela Binjamin Netanjahu. W poniedziałek wezwał przedstawicieli USA, by nie sprzedawali samolotów Turcji.

- Nie sądzę, by należało im dostarczać samoloty F-35 ani silniki do tych myśliwców. Zaburzyłoby to równowagę sił na Bliskim Wschodzie, którą ostatecznie gwarantuje izraelska przewaga powietrzna, oraz znaczenie USA na Bliskim Wschodzie - powiedział na antenie Fox News.

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Zdaniem Netanjahu błędem byłoby nagradzanie tak zaawansowaną technologią Erdogana, który "otwarcie wzywa do unicestwienia Izraela".

Szczyt w tureckiej stolicy odbywa się w napiętym okresie dla 77-letniego sojuszu transatlantyckiego, ponieważ Trump ostro krytykuje sojuszników, a Waszyngton częściowo wycofuje się z Europy. Przedstawiciele państw członkowskich mają nadzieję, że silne relacje przywódcy USA z Erdoganem pomogą złagodzić napięcia spowodowane konfliktem z Iranem.