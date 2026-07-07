Służby odnalazły Polaka w Peru. Ukrywał się tam ponad dwa lata
Poszukiwany przez policję od dwóch lat 43-letni Polak wpadł w Peru. Mężczyzny był poszukiwanym listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Na mocy procedury ekstradycyjnej - wrócił do kraju. Ma do odbycia karę ponad ośmiu lat pozbawienia wolności za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
- Wieloetapowe ustalenia i międzynarodowa współpraca służb doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego od 2024 roku, za którym wystawione zostały listy gończe oraz czerwona nota Interpolu - poinformował mł. asp. Mateusz Piliński z zespołu prasowego łódzkiej policji.
Jak dodał, dzięki determinacji i skutecznej pracy funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 43-latek został zlokalizowany i zatrzymany.
Po sfinalizowaniu procedury ekstradycyjnej, 2 lipca 2026 roku 43-latek został przetransportowany do Polski, gdzie odpowie za poważne przestępstwa.
Mężczyzna od 2024 roku unikał organów ścigania zmieniając cały czas miejsca pobytu. Pomimo wielu przeszkód, policjanci z Łodzi nie zaprzestali działań. Przełom nastąpił, gdy funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany może przebywać w Ameryce Południowej.
We współpracy z oficerem łącznikowym nawiązano kontakt z tamtejszymi służbami. Ustalono możliwe miejsce jego pobytu na terenie Peru, gdzie 10 października 2025 roku został zatrzymany.
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Zatrzymany na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi ma do odbycia karę ponad ośmiu lat pozbawienia wolności. Zarzuca mu się między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Śledczy przypisują mu również udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodą "na policjanta", gdzie oszukiwał głównie starsze osoby. Na swoim koncie ma również przestępstwa narkotykowe.
Mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie odbywać będzie zasądzoną karę.
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