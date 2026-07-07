- Wieloetapowe ustalenia i międzynarodowa współpraca służb doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego od 2024 roku, za którym wystawione zostały listy gończe oraz czerwona nota Interpolu - poinformował mł. asp. Mateusz Piliński z zespołu prasowego łódzkiej policji.

Jak dodał, dzięki determinacji i skutecznej pracy funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 43-latek został zlokalizowany i zatrzymany.

Po sfinalizowaniu procedury ekstradycyjnej, 2 lipca 2026 roku 43-latek został przetransportowany do Polski, gdzie odpowie za poważne przestępstwa.



Mężczyzna od 2024 roku unikał organów ścigania zmieniając cały czas miejsca pobytu. Pomimo wielu przeszkód, policjanci z Łodzi nie zaprzestali działań. Przełom nastąpił, gdy funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany może przebywać w Ameryce Południowej.

We współpracy z oficerem łącznikowym nawiązano kontakt z tamtejszymi służbami. Ustalono możliwe miejsce jego pobytu na terenie Peru, gdzie 10 października 2025 roku został zatrzymany.

Ekstradycja 43-letniego Łodzianina z Peru. Jest skazany na 8 lat więzienia

Zatrzymany na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi ma do odbycia karę ponad ośmiu lat pozbawienia wolności. Zarzuca mu się między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledczy przypisują mu również udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodą "na policjanta", gdzie oszukiwał głównie starsze osoby. Na swoim koncie ma również przestępstwa narkotykowe.

Mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie odbywać będzie zasądzoną karę.

ZOBACZ: Policja szuka 18-latka. Zniknął ze szpitala w środku nocy

Policja podkreśla, że determinacja funkcjonariuszy może doprowadzić do zatrzymania nawet najbardziej ostrożnych i doświadczonych przestępców.