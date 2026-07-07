Siostra zakonna z apelem do papieża Leona XIV. "Jutra może nie być"
Siostra Łucja, która na co dzień posługuje na Zaporożu, blisko ukraińskiego frontu, została przyjęta na audiencji u papieża Leona XIV. Prosiła biskupa Rzymu o pomoc w zakończeniu wojny. W rozmowie z włoskimi mediami zakonnica opisywała wojenną rzeczywistość. Mówiła, że Ukraińcy nie snują planów na przyszłość, bo zdają sobie sprawę, że "jutra może nie być".
Siostra Łucja Muraszko jest bazylianką, która od początku wojny w Ukrainie sprawuje posługę na Zaporożu - opisuje Vatican News.
"Jutra może nie być". Siostra zakonna o wojnie w Ukrainie
- Ludzie rzadko już reagują na naloty, jedynie na ostrzał, zwłaszcza w nocy. Czasami to cały rój dronów, a wtedy robi się bardzo niebezpiecznie. Miasto jest często ostrzeliwane, a front jest tak blisko, że rakiety nadlatują przed alarmem przeciwlotniczym - opowiada siostra zakonna w rozmowie z włoskimi mediami.
Dodaje, że mieszkańcy zdają sobie sprawę, że "śmierć jest realna i bliska". Zaznacza jednak, że "ich nie rozdziela - zdaje się łączyć". Siostra Łucja cytuje też jednego z żołnierzy, który powiedział jej, że "umiera się tylko raz, więc nie ma powodu do obaw".
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- Nawet jeśli żołnierze są wyczerpani i zmęczeni, często dodają nam otuchy, żebyśmy nie traciły ducha - podkreśla zakonnica.
Zauważa też, że w czasie wojny ludzie nie snują planów na przyszłość, bo zdają sobie sprawę, że "jutra może nie być".
Siostra zakonna z apelem do papieża Leona XIV
Siostra Łucja podczas wizyty w Watykanie odebrała nagrodę Lumen Cristi amerykańskiej organizacji Catholic Extension Society, przyznawaną za posługi w Kościele, które mogą być przykładem dla wspólnoty kościelnej. Została też przyjęta na audiencji u papieża Leona XIV.
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Podczas spotkania zakonnica podarowała biskupowi Rzymu obraz namalowany w Zaporożu przez jej współsiostrę Bernadettę, który przedstawia ikonę Jezusa Cierpiącego z Ukrainą. Leon XIV otrzymał też od niej zdjęcia ukraińskich żołnierzy, którzy są w niewoli.
Vatican News podaje, że w rozmowie z papieżem siostra Łucja prosiła o pomoc w zakończeniu wojny.Czytaj więcej