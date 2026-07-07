Siostra zakonna z apelem do papieża Leona XIV. "Jutra może nie być"

Siostra Łucja Muraszko jest bazylianką, która od początku wojny w Ukrainie sprawuje posługę na Zaporożu - opisuje Vatican News.

"Jutra może nie być". Siostra zakonna o wojnie w Ukrainie

- Ludzie rzadko już reagują na naloty, jedynie na ostrzał, zwłaszcza w nocy. Czasami to cały rój dronów, a wtedy robi się bardzo niebezpiecznie. Miasto jest często ostrzeliwane, a front jest tak blisko, że rakiety nadlatują przed alarmem przeciwlotniczym - opowiada siostra zakonna w rozmowie z włoskimi mediami.

Dodaje, że mieszkańcy zdają sobie sprawę, że "śmierć jest realna i bliska". Zaznacza jednak, że "ich nie rozdziela - zdaje się łączyć". Siostra Łucja cytuje też jednego z żołnierzy, który powiedział jej, że "umiera się tylko raz, więc nie ma powodu do obaw".

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- Nawet jeśli żołnierze są wyczerpani i zmęczeni, często dodają nam otuchy, żebyśmy nie traciły ducha - podkreśla zakonnica.

Zauważa też, że w czasie wojny ludzie nie snują planów na przyszłość, bo zdają sobie sprawę, że "jutra może nie być".

Siostra zakonna z apelem do papieża Leona XIV

Siostra Łucja podczas wizyty w Watykanie odebrała nagrodę Lumen Cristi amerykańskiej organizacji Catholic Extension Society, przyznawaną za posługi w Kościele, które mogą być przykładem dla wspólnoty kościelnej. Została też przyjęta na audiencji u papieża Leona XIV.

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Podczas spotkania zakonnica podarowała biskupowi Rzymu obraz namalowany w Zaporożu przez jej współsiostrę Bernadettę, który przedstawia ikonę Jezusa Cierpiącego z Ukrainą. Leon XIV otrzymał też od niej zdjęcia ukraińskich żołnierzy, którzy są w niewoli.

Vatican News podaje, że w rozmowie z papieżem siostra Łucja prosiła o pomoc w zakończeniu wojny.