Rosyjska flota cieni zaatakowana. Ukraina trafiła osiem tankowców

Świat

Ukraińskie drony zaatakowały na Morzu Azowskim rosyjskie tankowce floty cieni. Uszkodzono i podpalono osiem jednostek z paliwem, a także statek towarowy i prom. Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy poinformował o "bitwie o paliwo dla Krymu".

Philip Dulian/picture-alliance/dpa/AP Images/ x.com/ @by_Ukraine
Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie tankowce "floty cieni" na Morzu Azowskim

Ukraińskie drony zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek na Morzu Azowskim statki należące do rosyjskiej floty cieni. Trafiono i podpalono osiem tankowców z paliwem, statek towarowy oraz prom - poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy Robert "Magyar" Browdi, który opublikował również film z przeprowadzonych "łowów".

 

"Bitwa o paliwo dla Krymu na Morzu Azowskim trwa" - dodał oficer.

Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie tankowce. "Bitwa o paliwo trwa"

Według relacji "Magyara" jednostki zostały poważnie uszkodzone oraz odnotowano na nich pożary.

 

"Tankowce są objęte międzynarodowymi sankcjami, mają nośność po 7 tys. ton, długość po 140 metrów i zostały zbudowane w latach 2006-12. (Te jednostki to): Wenera-3, Sanar-1, Sanar-17, Klimena, Teti, Aleksiej Sawrasow, Penelopa. Nazwa ósmego tankowca jest obecnie ustalana" - napisał Browdi.

 

 

 

 

Wcześniej, w poniedziałek, SBS zaatakowały na Morzu Azowskim dwa tankowce rosyjskiej floty cieni, załadowane benzyną i płynące z Taganrogu na okupowany Krym.

 

Na lądzie uderzono z kolei w dwa systemy obrony powietrznej S-400 Triumf i bazę paliwową w Kerczu. "Co więcej, ciągu nocy nasze siły skutecznie zaatakowały 58 celów wojskowych na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy - dodał Browdi.

 

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Tzw. flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

 

Obecnie tzw. flota cieni liczy co najmniej 600 jednostek. Według niektórych szacunków może to być nawet około 1600 statków na całym świecie; precyzyjne ustalenie dokładnej liczby nie jest możliwe. Tworzą ją głównie tankowce małej i średniej wielkości.

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jkn / polsatnews.pl / PAP
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