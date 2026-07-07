W nocy Rosja doświadczyła zmasowanego ataku dronów i rakiet: w Biełgorodzie trafiono obiekt należący do Gazpromu, a na Moskwę leciało kilkaset dronów.

Drony leciały w kierunku Moskwy. Rosjanie naliczyli ponad 400

Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin oświadczył, że w nocy w kierunku obwodu moskiewskiego leciało ponad 430 bezzałogowych statków powietrznych.

"Od wieczora do godziny 6 rano w kierunku obwodu moskiewskiego przeleciało ponad 430 dronów" - oznajmił urzędnik w serwisie Telegram.

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"Większość z nich została unieszkodliwiona przez siły obrony powietrznej na odległych przedpolach. 36 wrogich bezzałogowych statków powietrznych zniszczono podczas zbliżania się do Moskwy" - dodał Sobianin.

Portal Ukraińska Prawda relacjonuje, że od godziny 2:40 czasu lokalnego Sobianin informował o zniszczeniu "pewnej liczby" dronów. Rano podał, że rzekomo chodzi o ponad 400. W niektórych przypadkach mer Moskwy donosił o spadających po zestrzeleniu odłamkach.

Biełgorod. Liczne eksplozje, pożar obiektu Gazpromu

Tymczasem mieszkańcy Biełgorodu skarżyli się nocą na liczne eksplozje. Władze regionu potwierdziły potem, że miał miejsce zmasowany atak rakietowy.

Gubernator regionu twierdził, że doszło do uszkodzenia infrastruktury energetycznej oraz pożaru w jednym z obiektów. Podawał również, że po uderzeniach w Biełgorodzie i okolicy nastąpiły przerwy w dostawach prądu i wody.

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Agencja Unian zauważa, że w mediach społecznościowych pojawiają się informacje, iż jednym z obiektów, który ucierpiał w wyniku ataku, jest Biełgorodzki Zarząd Produkcyjny Głównych Gazociągów.

Jak czytamy, należy on do Gazprom Transgaz Moskwa i jest oddziałem rosyjskiego koncernu Gazprom. Głównym zadaniem tej jednostki jest przesył gazu ziemnego do odbiorców w regionie.

Wojna w Ukrainie. Potężne ataki w Rosji, zmasowany nalot na Kijów

Poprzedniej nocy Ukraina potwierdziła, że przeprowadziła kilka ataków na obiekty naftowe m.in. jedną z największych rafinerii w Jarosławiu oraz rafinerię i stałą bazę wojsk rakietowych w rejonie miejscowości Ługa w obwodzie leningradzkim. Atak wymierzony był też w rafinerię ropy naftowej w Omsku na Syberii, położoną w odległości 2,5 tys. kilometrów od granicy z Ukrainą.

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Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła potężny atak na Kijów, drugi w ciągu ostatnich kilku dni. W jego wyniku zginęło 19 osób.