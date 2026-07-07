Podejrzana o zamach w Monako nie żyje. Przerażające odkrycie pod Kijowem

Ukraińskie media podają, że ciało kobiety podejrzanej o dokonanie zamachu na życie ukraińskiego oligarchy w Monako odnaleziono w poniedziałek wieczorem. Było zakopane w ziemi w pobliżu Kijowa.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała zostać zastrzelona. Ostateczną przyczynę zgonu ujawni jednak dopiero sekcja zwłok.

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W związku ze sprawą zatrzymano dwóch podejrzanych o popełnienie morderstwa. Jednym z nich jest czynny oficer ukraińskiego wywiadu wojskowego, a drugim - były funkcjonariusz organów ścigania. To właśnie pierwszy z mężczyzn miał zawiadomić służby o popełnionej zbrodni.

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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że podczas przeszukania miejsc zamieszkania obu podejrzanych, w domu byłego funkcjonariusza "znaleziono piwnicę podobną do pokoju tortur".

Z ustaleń ukraińskich służb wynika, że obaj mężczyźni znali Berezowską i wielokrotnie się z nią kontaktowali. Mieli również wielokrotnie dokonywać przelewów na należące do niej konta kryptowalutowe i bankowe. W związku z tym śledczy nie wykluczają, że obaj podejrzani mogli być zamieszani w próbę zamachu na Wadyma Jaromłajewa.

Ukrainka podejrzana o dokonanie zamachu w Monako

Prowadząca śledztwo ws. zamachu na ukraińskiego oligarchę prokuratura w Monako poinformowała kilka dni temu, że główną podejrzaną w sprawie wybuchu bomby przed jednym z domów w księstwie jest obywatelka Ukrainy - 39-letnia Anastazja Berezowska. Udało się ją namierzyć dzięki nagraniom z kamer monitoringu, na których widać, iż dla zmylenia tropu przed akcją przebrała się za mężczyznę.

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Śledczy ustalili również, że po podłożeniu ładunku wybuchowego kobieta uciekła pieszo z Monako do Francji, a następnie wynajętym wcześniej samochodem pojechała do Włoch, by później przez inne kraje europejskie wrócić do Niemiec, gdzie ostatnio mieszkała.

Za Ukrainką wydano czerwoną notę Interpolu. Z opisu opublikowanego przez Interpol, wynika, że urodzona w Ukrainie 26 czerwca 1987 roku Berezowska była ścigana za próbę zabójstwa "w ramach zorganizowanej grupy przestępczej poprzez umieszczenie ładunku wybuchowego na drodze publiczne".

Zamach na oligarchę. Kim jest Wadym Jermołajew?

Do zamachu na urodzonego w Ukrainie oligarchę Jermołajewa doszło w poniedziałek 30 czerwca w Monako. Przed jego domem eksplodował ładunek wybuchowy. W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby - oligarcha, kobieta, z którą się spotykał, oraz jego syn. Francuska stacja BFM poinformowała, że cała trójka trafiła do szpitala. Najciężej ranna była kobieta, której trzeba było amputować nogi.

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Portal Europejska Prawda poinformował, że Jermołajew, który mieszka w Monako co najmniej od 2021 roku, jest biznesmenem pochodzącym z miasta Dniepr i jednym z największych deweloperów w kraju, działał też w branży rolno-spożywczej.

W grudniu 2023 roku został objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. W przeszłości regularnie znajdował się na liście 100 najbogatszych Ukraińców magazynu "Forbes". Później zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego i przyjął obywatelstwo Cypru.