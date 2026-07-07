Dalszy pobyt tego mężczyzny w naszym kraju - jak opisuje Straż Graniczna - oznaczałby "zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego". Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem wydał wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności.

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44-latek został deportowany z Polski oraz otrzymał siedmioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium naszego kraju i pozostałych państw strefy Schengen. Funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili go do przejścia granicznego w Medyce, gdzie został przekazany stronie ukraińskiej.

"Zagrożenie dla bezpieczeństwa". Ukrainiec deportowany z Polski

Ukrainiec dostał się do Polski legalnie i posiadał zezwolenie na pobyt czasowy. Mimo to zdaniem służb jego zachowanie "negatywnie wpływało na bezpieczeństwo i spokój mieszkańców".

Mężczyzna na swoim koncie miał liczne wykroczenia drogowe. Sąd Rejonowy w Żywcu skazał go za spowodowanie kolizji, będąc mocno pijanym. W chwili zdarzenia miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie.

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W grudniu 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty skazał Ukraińca za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskutek niezachowania należytej ostrożności. Nowosądeccy funkcjonariusze wielokrotnie interweniowali wobec niego również w związku z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.

"Z ustaleń policji wynikało również, że mężczyzna jest osobą uzależnioną od alkoholu, często zmienia miejsce pobytu, nie posiada stałego źródła dochodu i utrzymuje się wyłącznie z prac dorywczych"- wylicza Straż Graniczna, dodając, że 44-latek figurował w bazie jako "osoba niepożądana" na terytorium naszego kraju.