Nie żyje Ryszard Abramczyk. Biznesmen miał 75 lat, współzałożył rybne imperium

Polska

Nie żyje Ryszard Abramczyk, współzałożyciel i wieloletni prezes firmy Abramczyk, jednego z największych polskich producentów produktów z ryb i owoców morza. Biznesmen zmarł w wieku 75 lat.

Portret starszego mężczyzny o siwych włosach i zmarszczkach na twarzy, ubranego w marynarkę i koszulę. Obok niego płonie biała świeca.
Facebook/ABRAMCZYK / Pixabay/Ali_Ahmad_DANESH
Nie żyje Ryszard Abramczyk, współtwórca firmy

Tragiczną wiadomością podzielili się pracownicy oraz członkowie zarządu firmy Abramczyk, a także członkowie rodziny zmarłego. Jak przekazali, Ryszard Abramczyk pracował nad rozwojem przedsiębiorstwa od samych początków jego istnienia, a także współtworzył "wartości i charakter" firmy.

 

 

"Dla jednych z nas był ojcem, bratem, wujkiem i człowiekiem najbliższym sercu. Dla innych - prezesem, kolegą i osobą, z którą dzieliliśmy codzienną pracę, odpowiedzialność, ważne decyzje, sukcesy i trudniejsze chwile" - czytamy w komunikacie firmy Abramczyk w mediach społecznościowych.

Nie żyje Ryszard Abramczyk. Wraz z braćmi stworzył rybne imperium

Ryszard Abramczyk urodził się 6 czerwca 1951 roku. Zmarł w poniedziałek w wieku 75 lat. Przedsiębiorca spocznie na cmentarzu parafii św. Mikołaja przy ul. Piastowej w Bydgoszczy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę.

 

Firma, której był współtwórcą, współwłaścicielem oraz wieloletnim prezesem, powstała w 1994 roku w Bydgoszczy z inicjatywy czterech braci. Na przestrzeni lat stała się jednym z liderów polskiego rynku mrożonych ryb i owoców morza.

 

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Jak opisuje "Express Bydgoski", poza działalnością biznesową Ryszard Abramczyk angażował się również w rozwój sportu. Jego firma stała się jednym z najważniejszych sponsorów bydgoskich klubów, takich jak m.in. Polonia Bydgoszcz (żużel) czy Astoria (koszykówka). 

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Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
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