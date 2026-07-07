Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo województwa: dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Alerty zaczną obowiązywać we wtorek o godz. 15 i utrzymają się do godzin wieczornych.

Z kolei alerty przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać we wtorek po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do godz. 17 w środę. Obejmą one w części województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

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W województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim aktywne będą alerty I stopnia, które prognozują tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, a w porywach do 85 km/h oraz alerty II stopnia, które ostrzegają przed silnym wiatr o średniej prędkości do 70 km/h, a w porywach nawet do 115 km/h.

Natomiast w województwie pomorskim poza ostrzeżeniami I i II stopnia obowiązywać będzie także ich najwyższy III stopień. Prognozuje on wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km/h, a w porywach do 120 km/h.

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Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.