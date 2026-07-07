Mentzen usłyszał słowa Czarnka. "Jesteście bezczelną partią hipokrytów"

Sławomir Mentzen w nagraniu opublikowanym we wtorek odpowiedział na zarzuty Przemysława Czarnka, który stwierdził we wtorkowym "Graffiti" na antenie Polsat News, że lider Konfederacji dąży do koalicji z Donaldem Tuskiem.

- Dosyć tej hipokryzji i bezczelności PiS-owskiej - oświadczył szef Nowej Nadziei współtworzącej Konfederację. Jak stwierdził, w logice przedstawiciela partii Jarosława Kaczyńskiego "wszystko co PiS robi jest dobre z zasady, wszystko co robi ten rząd, jest złe z zasady". - Nawet jeżeli robi dokładnie to samo, co wcześniej robił PiS. Mam dosyć tej argumentacji - oznajmił.

- To nie jest granie na rzecz Tuska - to jest pokazywanie, jaką jesteście bezczelną partią hipokrytów - skwitował Mentzen swoją odpowiedź do Czarnka.

.@SlawomirMentzen odpowiada @CzarnekP w porannym wywiadzie w @Graffiti_PN:



"Dosyć tej bezczelności pisowskiej! To nie jest granie na rzecz Tuska - to jest pokazywanie, jaką jesteście bezczelną partią hipokrytów". https://t.co/yhQPuaFURq pic.twitter.com/xrxZf10pWO — Marcin Fijołek (@marcinfijolek) July 7, 2026

Broń dla Ukrainy. Starcie Przemysław Czarnek - Sławomir Mentzen

Słowa Mentzena były kontynuacją wymiany zdań między oboma politykami. W "Graffiti" Marcin Fijołek przytoczył wcześniejszą wypowiedź szefa Nowej Nadziei zarzucającą Czarnkowi i jego ugrupowaniu "hipokryzję i bezczelność".

Była to reakcja na wpis polityka PiS-u, który na platformie X stwierdził, że rząd Donalda Tuska oddał Ukrainie najbardziej strategiczne uzbrojenie "bezmyślnie i bez zapewnienia natychmiastowego uzupełnienia zapasów i pełnych gwarancji, że zdolności Wojska Polskiego nie zostaną ograniczone".

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W odpowiedzi Czarnek zachęcił na antenie Polsat News współprzewodniczącego Konfederacji, że "jeśli chce iść w koalicję z Tuskiem, to proszę to powiedzieć otwarcie Polakom, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia".

WIDEO: Przemysław Czarnek w "Graffiti"

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- Ten sam Mentzen na początku wojny, także w tym studio, mówił, że musimy pomagać Ukrainie po to, żeby dała sobie radę z Rosją. To gdzie jest Mentzen? Który Mentzen jest prawdziwy? I kim chce być Mentzen po wyborach? Koalicjantem Tuska? Bardzo dobry kierunek, panie Mentzen - podsumował ironicznie polityk Prawa i Sprawiedliwości.