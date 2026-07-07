Jak tłumaczy agencja, polityczka usłyszała 45-miesięczny zakaz pełnienia funkcji publicznych, przy czym 30 miesięcy zakazu zostało zawieszone.

Oznacza to, że zakaz będzie obowiązywał przez 15 miesięcy. Marine Le Pen "teoretycznie może kandydować na prezydenta w 2027 roku" - czytamy.

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Sąd Apelacyjny w Paryżu orzekł wobec Le Pen karę trzech lat pozbawienia wolności, z czego dwa lata zostały zawieszone. Pozostały rok ma zostać odbyty w formie dozoru z elektroniczną bransoletą - tłumaczy agencja. Na liderkę Zjednoczenia Narodowego nałożono także 100 tys. euro grzywny.

Sąd zadecydował ws. Marine Le Pen. Co ze startem w przyszłorocznych wyborach?

Swoją decyzję co do startu w wyborach Le Pen ogłosi o godz. 20 w telewizji TF1 - informuje "Le Parisien". Jeżeli zadecyduje ona, że zamierza wystartować, będzie musiała prowadzić kampanię prezydencką, nosząc bransoletę elektroniczną.

Wcześniej Le Pen zapowiadała, że nie będzie ubiegać się o fotel prezydencki, jeżeli zostanie objęta aresztem domowym - podała agencja AFP.

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Proces przeciwko Le Pen dotyczył wykorzystywania środków Parlamentu Europejskiego przeznaczonych na wynagrodzenia asystentów eurodeputowanych Frontu Narodowego (obecnie Zjednoczenia Narodowego). Zdaniem śledczych osoby opłacane z budżetu Parlamentu Europejskiego wykonywały w rzeczywistości pracę na rzecz partii we Francji.

Wtorkowy wyrok sądu jest równoznaczny ze złagodzeniem wcześniejszego orzeczenia sądu pierwszej instancji, który zasądził wobec Le Pen pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne.