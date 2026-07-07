We wtorek paryski sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok skazujący Marine Le Pen za nadużycie funduszy z Parlamentu Europejskiego, ale skrócił okres zakazu kandydowania. Pierwotnie miała bowiem zasądzony 45-miesięczny zakaz pełnienia funkcji publicznych, ale 30 miesięcy zostało zawieszonych.

Dało to liderce Zjednoczenia Narodowego możliwość startu przyszłorocznych wyborach na prezydenta Francji. Wieczorem Le Pen potwierdziła, że ma zamiar wziąć udział w wyścigu o prezydenturę. - Nie ma już żadnego scenariusza, w którym nie mogłabym kandydować - stwierdziła, cytowana przez AFP.

Francja. Le Pen ogłosiła zamiar startu w wyborach prezydenckich

Zgodnie z wtorkowym wyrokiem Sądu Apelacyjnego, 57-letnia polityk jest zobowiązana do noszenia bransolety. Twierdzi jednak, że jest niewinna i złoży skargę do Sądu Kasacyjnego, a ten "zawiesi skutki wyroku". - Będę więc prowadzić kampanię bez bransoletki elektronicznej - stwierdziła.

Le Pen mówiła w lutym, w wywiadzie dla telewizji BFMTV, że nie będzie prowadziła kampanii, jeśli musiałaby nosić bransoletkę elektroniczną. Przekonywała, że jeśli nie mogłaby wieczorem udawać się na spotkania wyborcze (z powodu ograniczeń narzucanych przez tę formę dozoru - red.), to byłby to "oczywisty sposób na przeszkodzenie w kandydowaniu".

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Jeżeli zapowiedzi Le Pen dojdą do skutku, będzie to jej czwarta próba objęcia najwyższego urzędu w państwie. Startowała ona trzykrotnie w wyborach prezydenckich we Francji: w 2012, 2017 i 2022 roku. Przegrywając cztery lata temu z Emmanuelem Macronem, uzyskała najlepszy wynik w historii prawicy - prawie 41,5 proc. głosów, wobec ponad 58,5 dla Macrona.

Liderka Zjednoczenia Narodowego potwierdziła, że jej współpracownik Jordan Bardella będzie premierem, jeśli ona wygra wybory prezydenckie, zaplanowane na wiosnę 2027 roku.