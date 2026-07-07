Kurier śmiertelnie potrącił seniorkę. InPost wydał oświadczenie

Polska

Tragedia w Lublinie. 30-letni kurier podczas dostarczania przesyłek śmiertelnie potrącił idącą chodnikiem 70-letnią kobietę. Jak przekazała lokalna policja, seniorka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności zdarzenia, a firma InPost odniosła się do śmiertelnego wypadku w oświadczeniu.

Fragment radiowozu policyjnego z napisem POLICJA na niebieskiej belce świetlnej, otoczony taśmą policyjną.
KMP Lublin/ Polsat News
Tragedia w Lublinie. Kurier śmiertelnie potrącił 70-latkę

30-letni kurier podczas cofania wzdłuż bloku samochodem dostawczym marki Renault potrącił idącą chodnikiem 70-letnią kobietę - przekazała we wtorek lubelska policja.

 

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godz. 12:00 przy ulicy Krańcowej w Lublinie. Seniorka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Niestety, jej życia nie udało się uratować. Policja przekazała, że jej ciało zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok.

 

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Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady i ustalają dokładny przebieg wypadku. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratora. 

Lublin. Tragedia podczas dostawy przesyłek. Kurier potrącił 70-latkę

Po tragicznym zdarzeniu firma InPost, na rzecz której pracował kurier, wydała oświadczenie i przekazała je portalowi Lublin112.pl. Jak zapewniła firma, 30-latek "natychmiast podjął czynności ratunkowe, w tym reanimację poszkodowanej", a ponadto wezwano na miejsce pogotowie ratunkowe.

 

- Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację, że poszkodowana zmarła. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej. Kurier uczestniczący w zdarzeniu był trzeźwy. Zespół kryzysowy InPost pracuje nad ustaleniem wszystkich okoliczności zdarzenia - przekazał rzecznik prasowy Grupy InPost Wojciech Kądziołka.

 

Jak dodał, "jesteśmy w stałym kontakcie z policją i odpowiednimi służbami, które zabezpieczały miejsce zdarzenia i prowadzą postępowanie wyjaśniające".

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jkn/wka / polsatnews.pl
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