Kto był najlepszym premierem po 1989 roku? Nieoczywiste wyniki sondażu

Polska

Tadeusz Mazowiecki został uznany za najlepszego premiera Polski po 1989 roku - wynika z najnowszego sondażu IBRiS. Na drugim miejscu znalazł się obecny szef rządu Donald Tusk, a na trzecim - jego poprzednik Mateusz Morawiecki.

Dwa portrety polityków: po lewej Donald Tusk, po prawej Mateusz Morawiecki.
PAP/Leszek Szymański, Paweł Supernak
Kto był najlepszym premierem Polski? Zaskakujące wyniki sondażu

16,4 proc. ankietowanych uważa, że najlepszym premierem Polski po zmianach ustrojowych był Tadeusz Mazowiecki - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. 

Nowy sondaż. Kto był najlepszym premierem Polski? Morawiecki i Tusk na podium

Na drugim miejscu znalazł się obecny szef rządu Donald Tusk, na którego wskazało 11,5 proc. respondentów, trzecie miejsce zajął Mateusz Morawiecki - 11 proc. wskazań. 

 

Kolejne miejsca zajęli: Leszek Miller (6,1 proc.), Beata Szydło (5,1 proc.), Jan Olszewski (4,8 proc.), Jerzy Buzek (3,5 proc.), Waldemar Pawlak (2,9 proc.), Jarosław Kaczyński (2,7 proc.) oraz Marek Belka (2 proc.). 

 

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Nieco gorzej ankietowani ocenili pracę Włodzimierza Cimoszewicza (1,8 proc.), Ewy Kopacz (1 proc.), Hanny Suchockiej (0,8 proc.), Jana Krzysztofa Bieleckiego (0,5 proc.) oraz Józefa Oleksego (0,1 proc.). Kolejny z byłych premierów - Kazimierz Marcinkiewicz nie uzyskał ani jednego głosu.

 

Autorzy sondażu podkreślają jednak, że największa część badanych nie potrafiła wybrać żadnego z dotychczasowych szefów rządu. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 29,8 proc. uczestników badania.

Najlepszy premier Polski po 1989 roku. Tak zdecydowali wyborcy różnych partii

Ocena byłych premierów różni się w zależności od preferencji partyjnych ankietowanych. Wśród wyborców obecnej kolacji rządowej najlepsze oceny uzyskał Donald Tusk (33 proc.). Drugi był Tadeusz Mazowiecki (21 proc.), a trzeci Leszek Miller (8 proc.). 

 

Inaczej przedstawia się sytuacja wśród wyborców obecnych partii opozycyjnych. W tej grupie najlepszy wynik osiągnął Mateusz Morawiecki (25 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowali się Tadeusz Mazowiecki (9 proc.) oraz Jan Olszewski (9 proc.). 

 

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Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych największy odsetek wybrał odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" (55 proc.). Spośród konkretnych nazwisk wybierano Tadeusza Mazowieckiego (23 proc.), Beatę Szydło (8 proc.) oraz Waldemara Pawlaka (6 proc.).

 

Sondaż przeprowadzono w dniach 12–14 czerwca 2026 roku, metodą mixed-mode: standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, realizowanych online oraz telefonicznie - CAWI/CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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