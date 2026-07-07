Kobieta podejrzana o zamach w Monako nie żyje. Ciało znaleziono pod Kijowem
Ciało kobiety podejrzanej o dokonanie zamachu na życie ukraińskiego oligarchy w Monako znaleziono w pobliżu Kijowa - dowiedziała się Ukraińska Prawda od tamtejszej policji. W sprawie zatrzymano dwóch podejrzanych.
Ciało Anastazji Berezowskiej odnaleziono zakopane w ziemi w poniedziałek około godz. 23 czasu lokalnego w pobliżu Kijowa. Według ustaleń portalu kobieta miała zostać wcześniej zastrzelona.
Źródła "Ukraińskiej Prawdy" poinformowały również, że podejrzana przebywała poza granicami Ukrainy od 22 marca 2025 roku do 1 lipca 2026 roku.
Inne źródło w służbach mundurowych przekazało portalowi, że w tej sprawie zatrzymano już dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest czynny oficer ukraińskiego wywiadu wojskowego, a drugim - były funkcjonariusz policji.
Zamach bombowy w Monako. Ciało podejrzanej znalezione pod Kijowem
39-letnia obywatelka Ukrainy była ścigana przez monakijskie organy ścigania za próbę dokonania zamachu na życie ukraińskiego biznesmena Wadyma Jaromłajewa. Za kobietą wystawiono także czerwoną notę Interpolu.
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Premier Monako Christophe Mirman poinformował, że eksplozję spowodował improwizowany ładunek wybuchowy wypełniony śrubami i metalowymi kulkami. Zdaniem śledczych podejrzana najprawdopodobniej nie działała sama - przekazał z kolei zastępca prokuratora Monako.
Poszkodowany ukraiński oligarcha został objęty sankcjami za kontynuowanie prowadzenia swojej działalności biznesowej na okupowanym przez Rosję Krymie. Mężczyzna mieszka w Monako od 2021 roku. Wcześniej w 2019 wymieniał swoje ukraińskie obywatelstwo na cypryjskie.
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