Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz - podał w poniedziałek portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.

Według portalu, oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek miał stanąć w ogniu.

Cieśnina Ormuz. Iran znów zaatakował rakietami w przepływające statki

Ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w cieśnienie były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni.

Po tamtej wymianie ciosów, Axios podawał, że obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm. USA i Iran odbyły potem rundę pośrednich rozmów w Katarze na temat cieśniny, lecz nie przyniosły one rezultatów.

ZOBACZ: W cieśninie Ormuz padł rekord. Tylu statkom udało się przepłynąć

Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia do statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczoną przez USA wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.