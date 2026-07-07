Ministerstwo Klimatu i Środowiska zorganizowało akcję, której celem jest interpretowanie na nowo powiedzeń związanych z wilkiem. Resort tłumaczy, że np. zwrot "wilk w owczej skórze" należy odrzucić, bo "utrwala stereotyp, że wilk ma zawsze złe intencje".

Podobne propozycje dotyczą takich powiedzeń jak "człowiek człowiekowi wilkiem", "nie wywołuj wilka z lasu", "wilczy bilet", "patrzeć na kogoś wilkiem" i "wilcze prawo".

Przysłowia i powiedzenia o wilkach. Ministerstwo tłumaczy się z kampanii

Akcja, której celem miało być złagodzenie wizerunku wilków wywołała falę krytyki. Tymczasem ministerstwo kilka dni wcześniej zwracało uwagę na fałszywe informacje dotyczące wilków i niedźwiedzi, które w dobie sztucznej inteligencji produkowane są w ilościach hurtowych.

- Bardzo trudno się z tymi informacjami przebić - tłumaczył w "Wydarzeniach" Marek Pogorzelski. - Nagle zyskaliśmy bardzo duże zasięgi - wyjaśnił.

Jedocześnie podkreślił, że była to "prowokacja" i ma nadzieję, że "nikt nie potraktował jej poważnie".

WIDEO: "Intelektualna prowokacja" ministerstwa. Zamieszanie wokół przysłów o wilkach

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Prowokacja intelektualna" czy "szukanie problemów na siłę"?

Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej tłumaczył, że wynik tego typu kampanii bardzo często jest trudny do przewidzenia. - Z prowokacjami intelektualnymi, w tym prowokacjami językowymi jest tak, że czy one się sprawdzają, czy nie, to jesteśmy w stanie ocenić po reakcji opinii publicznej - powiedział polityk Nowej Lewicy.

Starań urzędników resortu nie doceniła była wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka. - W ministerstwie teraz siedzi stado baranów, które zamiast zajmować się swoją robotą, zajmuje się szukaniem problemów na siłę - oceniła.

WIDEO: Bodnar odpowiada na propozycję Ziobry. "Niech nie będzie taki hej do przodu" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap / polsatnews.pl