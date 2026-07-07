Filmiki Kołodziejczaka podbijają internet. "Większość posłów nosi kij w..."

Polska

- W momencie, kiedy większość posłów, może nawet 90 procent, nosi kij w tyłku, to myślę, że potrzebne jest pokazanie normalności - stwierdził w czwartkowym "Studiu Parlament" poseł Michał Kołodziejczak. Odniósł się do sukcesu, jaki osiągnęły jego nagrania w mediach społecznościowych. Były wiceminister rolnictwa cieszy się na nich życiem na wsi.

Mężczyzna w białej koszuli trzyma w dłoni czerwoną wiśnię. Po prawej stronie ten sam mężczyzna w szarym t-shircie i jeansach pochyla się nad polem kapusty i zbiera jedną z główek.
TikTok/ ekolodziejczak_
Michał Kołodziejczak o swojej karierze w internecie i normalności posłów

- To tak przy okazji. Nagrywam różne rzeczy, a ludzie oglądają, uśmiechają się, cieszą. Super sprawa, polecam każdemu - mówił w czwartkowym "Studiu Parlament" Michał Kołodziejczak, który do Sejmu dostał się z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a w latach 2023-2025 był wiceministrem rolnictwa.

 

Gość Wojciecha Dąbrowskiego zapewnił, że dalej będzie się angażował w działalność na rzecz rolników. Od pewnego czasu konto lidera AgroUnii na TikToku zyskuje na popularności. Ma na nim niespełna 100 tysięcy obserwujących.

 

@ekolodziejczak_

🤤🍒

♬ oryginalny dźwięk - Michał Kołodziejczak

 

Na filmikach, które tam publikuje, często wykonuje zwykłe czynności, jak jedzenie czereśni, zabawa z psem, czy zbieranie kapusty z pola.

- W momencie, gdy większość posłów, może nawet 90 procent, nosi kij w tyłku myślę, że to potrzebne jest pokazanie normalności - stwierdził Kołodziejczak i dodał na antenie Polsat News Polityka, iż poseł powinien być przede wszystkim człowiekiem.

 

WIDEO: "Większość posłów nosi kij w...". Poseł Kołodziejczak o karierze na TikToku

 

Filmy Kołodziejczaka hitem w sieci. "Posłowie kreują się na nadludzi"

Były wiceminister wyraził swoje przekonanie, że posłowie na Sejm RP kreują się na "dziwnych nadludzi" i widać to wśród członków wszystkich partii, ale również m.in. w służbie zdrowia, czy przy okazji dyskusji o Ukrainie. - Członkowie PiS mówią, że trzeba się pokłócić z Ukraińcami. Proponuję pojechać na polską wieś i powiedzieć, że ci Ukraińcy, którzy tu pracują, mają wyjechać za granicę - mówił.

 

@ekolodziejczak_

Poniedziałkowa rada

♬ oryginalny dźwięk - Michał Kołodziejczak

 

Na te słowa zareagował w "Studiu Parlament" Mariusz Kałużny z PiS. - Już w kampanii wyborczej mówiłem, że to jest dobry aktor, który zwodzi i oszukuje ludzi - uznał, nadmieniając, że Kołodziejczak za rządów PiS nagłaśniał problemy w rolnictwie, "a teraz pokazuje, że za rządów obecnej koalicji nie ma już problemów". - Jest wszystko dobrze, tylko polska żywność, polskie owoce i polskie warzywa - dodał.

 

Poseł PiS zarzucił również byłemu wiceministrowi brak interwencji i ubiegania się o "dobre ceny zbiorów" w Polsce. W odpowiedzi Kołodziejczak zapowiedział publikację w środę filmu, w którym pokaże "patologię" w jednym ze sklepów sieci Biedronka, która "ogrodziła sobie część parkingu paletami i robi tam regularny handel.

WIDEO: "Pokazuje to naszą determinację". Premier Szwecji o obronie Morza Bałtyckiego
Jan Nalepa / Jan Nalepa/wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOALICJA OBYWATELSKAMICHAŁ KOŁODZIEJCZAKPOLITYKAPOLSKAROLNICTWOSEJMTIKTOK

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 