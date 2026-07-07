- To tak przy okazji. Nagrywam różne rzeczy, a ludzie oglądają, uśmiechają się, cieszą. Super sprawa, polecam każdemu - mówił w czwartkowym "Studiu Parlament" Michał Kołodziejczak, który do Sejmu dostał się z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a w latach 2023-2025 był wiceministrem rolnictwa.

Gość Wojciecha Dąbrowskiego zapewnił, że dalej będzie się angażował w działalność na rzecz rolników. Od pewnego czasu konto lidera AgroUnii na TikToku zyskuje na popularności. Ma na nim niespełna 100 tysięcy obserwujących.

Na filmikach, które tam publikuje, często wykonuje zwykłe czynności, jak jedzenie czereśni, zabawa z psem, czy zbieranie kapusty z pola.

- W momencie, gdy większość posłów, może nawet 90 procent, nosi kij w tyłku myślę, że to potrzebne jest pokazanie normalności - stwierdził Kołodziejczak i dodał na antenie Polsat News Polityka, iż poseł powinien być przede wszystkim człowiekiem.

WIDEO: "Większość posłów nosi kij w...". Poseł Kołodziejczak o karierze na TikToku

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Filmy Kołodziejczaka hitem w sieci. "Posłowie kreują się na nadludzi"

Były wiceminister wyraził swoje przekonanie, że posłowie na Sejm RP kreują się na "dziwnych nadludzi" i widać to wśród członków wszystkich partii, ale również m.in. w służbie zdrowia, czy przy okazji dyskusji o Ukrainie. - Członkowie PiS mówią, że trzeba się pokłócić z Ukraińcami. Proponuję pojechać na polską wieś i powiedzieć, że ci Ukraińcy, którzy tu pracują, mają wyjechać za granicę - mówił.

Na te słowa zareagował w "Studiu Parlament" Mariusz Kałużny z PiS. - Już w kampanii wyborczej mówiłem, że to jest dobry aktor, który zwodzi i oszukuje ludzi - uznał, nadmieniając, że Kołodziejczak za rządów PiS nagłaśniał problemy w rolnictwie, "a teraz pokazuje, że za rządów obecnej koalicji nie ma już problemów". - Jest wszystko dobrze, tylko polska żywność, polskie owoce i polskie warzywa - dodał.

Poseł PiS zarzucił również byłemu wiceministrowi brak interwencji i ubiegania się o "dobre ceny zbiorów" w Polsce. W odpowiedzi Kołodziejczak zapowiedział publikację w środę filmu, w którym pokaże "patologię" w jednym ze sklepów sieci Biedronka, która "ogrodziła sobie część parkingu paletami i robi tam regularny handel.